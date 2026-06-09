Vietnam - Timor-Leste : partage d'expériences de gouvernance

Dans l'après-midi du 9 juin, à Hanoï, Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, a reçu une délégation du Congrès national pour la reconstruction timoraise (CNRT), conduite par son premier secrétaire général adjoint, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus.

>> Le Premier ministre timorais Xanana Gusmão entame une visite officielle au Vietnam

>> Faciliter la mise en œuvre des accords de coopération entre Vietnam et Timor-Leste

>> Le Vietnam et le Timor-Leste conviennent d’élargir leur coopération

Photo : VNA/CVN

La rencontre s’inscrivait dans le cadre de la visite de travail de la délégation au Vietnam et de sa participation à un séminaire consacré au rôle des partis politiques d’Asie du Sud-Est dans la construction de la Communauté de l’ASEAN, tenu en marge du 3e Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF) 2026.

Nguyên Thanh Nghi a salué la participation du CNRT à ce séminaire, estimant qu’elle contribuait concrètement à renforcer les échanges et la coopération entre les partis de la région et témoignait de leur engagement commun en faveur d’une ASEAN unie, résiliente et durable, au service de la paix, de la stabilité et du développement en Asie du Sud-Est.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que son pays accorde une importance stratégique à la consolidation des liens avec le CNRT ainsi qu'avec les autres partis des pays membres de l'ASEAN, sur la base des principes de sincérité, de confiance mutuelle et de développement commun.

De son côté, la délégation du CNRT a salué l'initiative pionnière du Vietnam d'organiser, pour la toute première fois, une plateforme de connexion entre les partis politiques de l'Asie du Sud-Est. Jacinto Rigoberto Gomes de Deus a qualifié ce séminaire d'espace de dialogue pragmatique permettant aux différents partis politiques régionaux de partager leurs expertises respectives, d'approfondir la compréhension mutuelle et de contribuer directement au processus d'édification de la communauté de l'ASEAN.

Il a affirmé que le CNRT attachait une grande importance aux relations d’amitié et de coopération avec le Parti communiste du Vietnam, souhaitant renforcer les échanges et le partage d’expériences dans les domaines d’intérêt commun. Il a également salué le rôle ainsi que le soutien du Vietnam dans le processus d’intégration régionale du Timor-Leste et son adhésion à la Communauté de l’ASEAN.

En outre, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus a formulé le souhait de renforcer les liens entre les organes du CNRT et la Commission centrale des politiques et de stratégies du PCV, ainsi qu'avec les autres institutions spécialisées. Il a proposé d’intensifier les échanges d’expériences en matière d’élaboration des politiques, en particulier dans les domaines liés au renforcement des capacités institutionnelles et de la gouvernance, conformément aux priorités actuelles du Timor-Leste et au service de la stabilité régionale.

Nguyên Thanh Nghi a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et sur les différents canaux du Parti, de l’État, du Parlement et des échanges entre les peuples, ainsi que le partage d’expériences en matière d’édification du Parti et de gouvernance nationale. Il a également appelé les deux parties à contribuer activement au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN.

Les deux parties ont convenu d’approfondir davantage les relations entre leurs partis respectifs afin de consolider les fondements politiques de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Timor-Leste, au bénéfice de leurs peuples et au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales.

VNA/CVN