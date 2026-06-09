Vietnam et Cambodge s'engagent à hisser leurs relations bilatérales à de nouveaux sommets

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 9 juin à Hanoï le Premier ministre cambodgien Hun Manet, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation au Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026.

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Photo: VNA/CVN

Hun Manet a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et sa confiance dans la poursuite du développement du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Il a également remercié le Part, l'État et le peuple du Vietnam pour leur soutien constant au Cambodge et salué la contribution du Forum de l’avenir de l’ASEAN au renforcement de la coopération régionale dans un contexte international marqué par de nombreux défis.

Le dirigeant cambodgien a salué le développement global et dynamique des relations entre le Cambodge et le Vietnam, soulignant que la coopération bilatérale a apporté des avantages concrets aux populations des deux pays. Il a mis en avant les progrès accomplis en matière de renforcement de la connectivité entre les deux économies, ainsi qu'entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos, notamment dans les domaines des infrastructures, du tourisme, du commerce, de l'agriculture, de l'industrie et autres.

Réaffirmant l'engagement du Cambodge envers les relations bilatérales, le Premier ministre Hun Manet s'est engagé à œuvrer en étroite collaboration avec le Vietnam pour préserver et consolider cette relation traditionnelle, afin qu'elle atteigne un nouveau sommet et soit transmise aux générations futures.

Il a souligné que le Cambodge attache une grande importance à l'approfondissement de ses relations avec le Vietnam et qu'il coordonnera étroitement ses efforts avec ce dernier pour la mise en œuvre des accords conclus entre les hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti du peuple cambodgien (PPC), y compris les conclusions des réunions de haut niveau tenues en février 2026 entre les principaux dirigeants des partis au pouvoir au Vietnam et au Cambodge, ainsi qu'au Vietnam, au Cambodge et au Laos.

To Lam a pour sa part félicité le Cambodge pour ses progrès socio-économiques et réaffirmé le soutien du Vietnam à son développement. Il a souligné que les relations entre les deux Partis, les deux États et les trois pays Vietnam–Cambodge–Laos constituaient un patrimoine précieux qu’il convenait de préserver et de valoriser.

Le dirigeant vietnamien a salué les résultats des entretiens entre Hun Manet et le Premier ministre Lê Minh Hung, estimant qu’ils ouvraient de nouvelles perspectives pour renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier la connectivité entre les deux économies.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont constaté avec satisfaction l’approfondissement de leurs relations, fondées sur une forte confiance politique, une coopération étroite en matière de défense et de sécurité ainsi qu’une croissance soutenue des échanges commerciaux. Elles ont souligné le rôle dirigeant des Partis dans l’orientation stratégique des relations bilatérales et dans la concrétisation des accords conclus. Elles ont réaffirmé l’importance stratégique des relations entre les deux Partis, les deux pays ainsi qu’entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos, tout en partageant une vision commune sur le rôle de la science et des technologies dans le développement économique et sur la nécessité d’élever la qualité de la coopération bilatérale et trilatérale.

Elles se sont engagées à organiser des activités significatives pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (24 juin 1967-2027), tout en réaffirmant leur volonté de renforcer les échanges entre les peuples et les efforts d'éducation du public afin de mieux faire connaître l'importance historique et la valeur pérenne des liens bilatéraux, notamment auprès des jeunes générations.

Sur les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur des sujets d'intérêt commun et se sont engagés à poursuivre une étroite coordination et un soutien mutuel au sein des instances régionales et internationales.

Tô Lâm a souligné le rôle central de l’ASEAN ainsi que l’importance de préserver un environnement de paix et de stabilité pour la région et le monde. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à contribuer activement aux efforts communs de l’ASEAN en faveur de la paix, de la coopération, du développement, de la cohésion régionale et de la centralité de l’organisation. Il a également exprimé le soutien du Vietnam à la tenue réussie du 20e Sommet de la Francophonie au Cambodge en novembre 2026.

VNA/CVN