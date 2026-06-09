Villes de l’ASEAN, pionnières dans l’innovation et la transformation numérique

Dans l’après-midi du 9 juin, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu une délégation des hauts dirigeants des villes de l’ASEAN participant à la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN, organisée dans le cadre du Forum de l'avenir de l’ASEAN (AFF) 2026.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette réception, le président du Comité populaire de la ville de Hanoï, Vu Dai Thang, a présenté au chef de l'organe législatif un rapport détaillé sur le succès de ladite conférence, tenue le 8 juin. En sa qualité de représentant de la localité hôte, il a souligné la portée historique de cet événement : pour la première fois dans le cadre de l’AFF, les dirigeants municipaux et les autorités locales de l’ASEAN ont disposé d’un espace de dialogue exclusif consacré à la coopération et au développement urbain régional. Cette initiative marque une avancée significative dans l’intégration des voix au sein de l’agenda de l’Association.

Concernant les résultats de la conférence, Vu Dai Thang a précisé que les délégués s’étaient concentrés sur la transformation numérique, l’intelligence artificielle et le développement durable. Les participants ont convenu que les villes constituaient non seulement des moteurs de croissance économique, mais jouaient également un rôle essentiel dans l’innovation, l’adaptation au changement climatique, le renforcement de la résilience et l’amélioration de la qualité de vie. La conférence a également mis en lumière plusieurs bonnes pratiques en matière de transformation numérique, d’utilisation de l’intelligence artificielle dans la gouvernance urbaine, d’infrastructures durables, de mobilité verte et de gestion environnementale.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a apprécié l'initiative de cette conférence, la considérant comme un jalon confirmant le rôle incontournable des villes dans l’édification de la Communauté de l’ASEAN. Selon lui, les villes ne sont plus de simples structures d’application des politiques nationales, mais des acteurs importants contribuant directement à la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.

Réaffirmant que l’ASEAN demeure une priorité de la politique extérieure du Vietnam, le président de l’Assemblée nationale a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam accompagnait le gouvernement dans le perfectionnement du cadre juridique en faveur de l’intégration internationale et de la mise en œuvre des engagements régionaux. Au sein de l’AIPA, elle coopère également étroitement avec les parlements des États membres afin de renforcer l’intégration régionale et de promouvoir des politiques centrées sur les populations et l’intérêt commun de l’ASEAN.

Trân Thanh Mân a encouragé les villes de l’ASEAN à assumer leur rôle pionnier dans l’innovation, le numérique et les sciences technologiques. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir la croissance verte, la transition énergétique et de veiller à ce que chaque citoyen bénéficie des progrès de la Communauté, suivant le principe de ne laisser personne de côté.

Il s’est dit convaincu que les résultats de cette conférence se matérialiseront par des programmes de coopération pragmatiques pour une ASEAN résiliente, innovante, durable et centrée sur l’humain.

Les représentants des délégations ont salué ce forum comme une plateforme d’échange d’expertises et de modèles de développement performants, tout en exprimant leur ferme volonté de renforcer la connectivité interurbaine pour concrétiser la Vision de la communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045.

VNA/CVN