Le Vietnam renforce sa politique en faveur des personnes méritoires

Le Vietnam renforce sa politique en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, en perfectionnant les mécanismes de soutien, en accélérant la recherche et l’identification des martyrs et en mobilisant l’ensemble de la société autour de cette mission de gratitude nationale.

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La prise en charge des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution constitue une politique constante du Parti et de l'État vietnamiens. Elle traduit à la fois une responsabilité politique, une tradition de gratitude nationale et les valeurs profondément humanistes du régime socialiste, a affirmé le Premier ministre Lê Minh Hung lors de la Conférence nationale en hommage aux personnes méritoires à la révolution 2026 et de la cérémonie de lancement du Mouvement visant à renforcer leur prise en charge, organisée le 23 juillet à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Placée sous le signe du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947-27 juillet 2026), la conférence était coorganisée par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Police, le journal Nhân Dân (Peuple), la Télévision du Vietnam (VTV) et le Comité populaire de Hanoï. Elle a réuni des Mères héroïques vietnamiennes, des invalides de guerre, des anciens combattants, des proches de martyrs ainsi que des représentants de ministères, de collectivités locales, d'organisations et d'entreprises.

Un système de politiques préférentielles sans cesse renforcé

Présentant un rapport sur les politiques en faveur des personnes méritoires, le ministre par intérim de l'Intérieur, Nguyên Tiên Hai, a rappelé que, conformément aux enseignements du Président Hô Chi Minh, le Parti, l'État et l'ensemble de la société n'ont cessé, depuis près de 80 ans, d'accorder une attention particulière aux personnes ayant contribué à la cause révolutionnaire.

À ce jour, le Vietnam a officiellement reconnu plus de 9,2 millions de personnes méritoires, dont plus de 1,2 million de martyrs, plus de 650.000 invalides de guerre et bénéficiaires de politiques assimilées, plus de 132.000 Mères héroïnes vietnamiennes ainsi que plus de 320.000 anciens résistants et leurs enfants victimes de l'agent orange/dioxine.

En 2026, plusieurs politiques importantes ont été révisées ou complétées afin d'améliorer davantage les conditions de vie des bénéficiaires. Le niveau de référence des allocations préférentielles a notamment été relevé de 8% à compter du 1er juillet. Les autorités poursuivent également la révision de l'Ordonnance sur les politiques préférentielles en faveur des personnes méritoires, tout en mettant en œuvre des mécanismes spécifiques destinés à accélérer la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des martyrs.

Parallèlement, des ressources importantes sont mobilisées pour rénover les monuments commémoratifs ainsi que les centres d'accueil et de rééducation dédiés aux personnes méritoires.

Photo : VNA/CVN

Les mouvements de reconnaissance et de solidarité continuent par ailleurs de se développer dans l'ensemble du pays. Entre 2020 et 2025, le Fonds national de reconnaissance envers les personnes méritoires a mobilisé plus de 3.000 milliards de dôngs, permettant la construction de près de 36.000 maisons de solidarité, la rénovation de près de 31.000 autres logements et l'attribution de plus de 57.000 livrets d'épargne. Ces efforts ont contribué à améliorer sensiblement les conditions matérielles et morales des bénéficiaires et de leurs familles.

Honorer les sacrifices consentis pour la Patrie

Dans son allocution, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que l'histoire du Vietnam s'était forgée au prix d'immenses sacrifices consentis par des générations de patriotes. Des millions de Vietnamiens ont donné leur jeunesse, leur sang et leur vie pour l'indépendance, la liberté et la réunification du pays. Des millions d'anciens combattants portent encore aujourd'hui les séquelles de la guerre, tandis que de nombreuses familles continuent d'espérer retrouver la trace de leurs proches tombés au combat.

Selon lui, ces sacrifices héroïques ont permis au Vietnam de conquérir son indépendance et de bâtir les fondements de son développement actuel. Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le chef du gouvernement a exprimé sa profonde gratitude aux vétérans de la révolution, aux Mères héroïnes vietnamiennes, aux Héros des Forces armées populaires, aux Héros du Travail, aux invalides de guerre, aux proches de martyrs ainsi qu'à toutes les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Le Premier ministre a réaffirmé que, depuis 79 ans, la prise en charge des personnes méritoires demeurait une orientation constante du Parti et de l'État. Le système de politiques préférentielles n'a cessé d'être perfectionné, tandis que les mouvements de reconnaissance, la construction de maisons de solidarité, le parrainage des Mères héroïnes vietnamiennes et le soutien aux grands invalides de guerre sont devenus des actions pérennes, largement relayées dans l'ensemble de la société.

Tout en saluant les résultats obtenus, Lê Minh Hung a également évoqué les défis qui subsistent. Plus d'un demi-siècle après la réunification du pays, quelque 175.000 martyrs n'ont toujours pas été retrouvés et environ 230.000 tombes restent sans identité. Par ailleurs, de nombreux invalides de guerre, proches de martyrs et victimes de l'agent orange continuent de faire face à des difficultés, appelant à des efforts accrus de la part des autorités et de la société.

Photo : VNA/CVN

Pour le Premier ministre, rendre hommage aux personnes méritoires ne consiste pas seulement à honorer le passé. Il s'agit également d'une mission politique essentielle, contribuant à renforcer la grande union nationale, à transmettre le patriotisme aux jeunes générations et à consolider les fondements spirituels du développement et de la défense du pays dans cette nouvelle étape de son histoire.

Mobiliser l'ensemble de la société en faveur des personnes méritoires

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que les générations vivant aujourd'hui en temps de paix avaient le devoir de préserver les acquis obtenus au prix des immenses sacrifices consentis par leurs prédécesseurs. À ce titre, la prise en charge des invalides de guerre, des proches de martyrs et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution doit être poursuivie avec une détermination accrue, afin de renforcer la grande union nationale, de consolider la confiance de la population et de transmettre le patriotisme aux jeunes générations.

Selon lui, dans cette nouvelle phase de développement du pays, cette mission revêt à la fois une dimension politique et morale. Elle constitue une expression concrète de la gratitude de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance, la liberté et la réunification du Vietnam.

Le chef du gouvernement a rappelé que l'ensemble du système politique mettait en œuvre avec détermination la Campagne des "500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l'identification des restes des martyrs, conformément aux orientations du Comité central du Parti, du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général du Parti, président de l'État, Tô Lâm. Cette campagne vise à répondre aux attentes des familles de martyrs et à apaiser les blessures laissées par la guerre.

À ce jour, les autorités ont retrouvé et rapatrié 1.482 dépouilles de martyrs ainsi que sept fosses communes. Elles ont également dépollué 8.462 hectares de terrains contaminés par les mines et engins explosifs, achevant pour l'essentiel les opérations dans la zone stratégique de Vị Xuyên.

Parallèlement, plus de 71.000 prélèvements ont été effectués sur des tombes de martyrs non identifiés en vue d'analyses ADN. Près de 243.000 échantillons biologiques de proches de martyrs ont été collectés, dont environ 66.000 ont déjà été analysés et intégrés à la base nationale de données sur la population afin de faciliter les opérations de comparaison génétique.

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Le Premier ministre a estimé que les progrès scientifiques et technologiques, en particulier les analyses ADN et la transformation numérique, ouvraient de nouvelles perspectives pour accélérer l'identification des martyrs encore inconnus et permettre leur retour auprès de leurs familles, de leurs camarades et de leurs localités d'origine.

Poursuivre l'amélioration des politiques en faveur des personnes méritoires

Afin de renforcer l'efficacité des politiques publiques dans ce domaine, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs concernés et aux collectivités locales de mettre pleinement en œuvre les résolutions et directives du Parti, notamment la Résolution du XIVe Congrès national, la Directive n°14-CT/TW du Secrétariat sur le renforcement de la direction du Parti en faveur des personnes méritoires ainsi que la Conclusion n°57-KL/TW relative aux activités préparatoires du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs.

Il a appelé les autorités compétentes à poursuivre la révision et le perfectionnement du cadre juridique relatif aux politiques préférentielles, à améliorer les conditions de vie matérielles et morales des bénéficiaires et de leurs familles, ainsi qu'à accélérer la construction de logements destinés aux enfants des anciens résistants victimes de l'agent orange/dioxine.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de poursuivre les mouvements de reconnaissance envers les personnes méritoires, notamment la construction de maisons de solidarité, le développement du Fonds de reconnaissance, l'attribution de livrets d'épargne de solidarité, le parrainage des Mères héroïques vietnamiennes et l'assistance aux grands invalides de guerre, avec la participation active des autorités, des entreprises, des organisations sociales et de l'ensemble de la population.

Il a en outre appelé à moderniser les actions de sensibilisation et d'éducation patriotique, en recourant davantage aux technologies numériques afin de mieux transmettre l'histoire nationale et les valeurs de gratitude aux jeunes générations.

Lancement d'un mouvement national de solidarité

À l'approche du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947-27 juillet 2027), le Premier ministre Lê Minh Hung a officiellement lancé le Mouvement visant à renforcer la prise en charge des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Photo : VNA./CVN

Il a appelé l'ensemble du système politique, les entreprises, les organisations, les particuliers, les Vietnamiens résidant à l'étranger ainsi que toute la société à se mobiliser pour améliorer les conditions de vie des Mères héroïnes vietnamiennes, des invalides de guerre, des proches de martyrs et des autres personnes méritoires.

Le chef du gouvernement a invité le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres à intensifier les actions de sensibilisation afin de traduire ce mouvement en initiatives concrètes et durables.

À cette occasion, il a salué les contributions des organisations et des particuliers, tant au Vietnam qu'à l'étranger, ayant fourni des informations, des documents ou des objets précieux facilitant la recherche et l'identification des martyrs, ainsi que l'engagement des entreprises et des mécènes en faveur des personnes méritoires.

Plusieurs entreprises ont notamment offert des équipements technologiques modernes destinés aux opérations de recherche, de rapatriement et d'identification des restes des martyrs. En réponse à l'appel du Premier ministre, de nombreuses entreprises et banques ont également annoncé des contributions de plusieurs centaines de milliards de dôngs, versées par l'intermédiaire du Front de la Patrie du Vietnam, afin de soutenir les programmes de reconnaissance et de prise en charge des personnes méritoires.

Dans une atmosphère empreinte d'émotion, les dirigeants du Parti et de l'État ont remis à plusieurs familles des effets personnels ayant appartenu à des martyrs, contribuant à raviver la mémoire de ceux qui sont tombés pour la Patrie et à apaiser, en partie, la douleur de leurs proches.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et les dirigeants du Parti et de l'État ont également remis des présents aux Mères héroïques vietnamiennes, aux proches de martyrs, aux invalides de guerre, aux vétérans de la révolution ainsi qu'aux Héros des Forces armées populaires, en témoignage de la reconnaissance de la nation envers leurs sacrifices et leurs contributions.

Réaffirmant que la prise en charge des personnes ayant rendu des services méritoires constitue la responsabilité de l'ensemble du système politique et de toute la société, le Premier ministre s'est déclaré convaincu que la mobilisation de tous les acteurs permettra de mieux mettre en œuvre les politiques de reconnaissance, d'améliorer durablement les conditions de vie des bénéficiaires et de perpétuer la tradition vietnamienne de gratitude envers les générations qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté nationales.

VNA/CVN