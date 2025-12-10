Coopération mondiale dans le domaine humanitaire et la réduction des risques de catastrophes

Sous le thème "Redéfinir l’humanitaire dans un monde en mutation", la Semaine des partenaires humanitaires de la région Asie-Pacifique 2025 se déroule à Bangkok, Thaïlande, du 8 au 10 décembre 2025. Les discussions se concentreront sur la localisation, le renforcement de la résilience, l’action anticipée et l’intégration des trois piliers, tout en appelant à une réforme des mécanismes financiers et en promouvant la voix locale.

Photo : CTV/CVN

La Semaine des partenaires humanitaires de la région Asie-Pacifique 2025 (RHPW) est co-organisée par le Conseil international des Agences volontaires (International Council for Voluntary Agencies - ICVA), le Réseau asiatique de réduction des risques de catastrophes (Asian Disaster Reduction and Response Network - ADRRN), l’Organisation des services mondiaux pour la Communauté d’Asie (Community World Service Asia - CWSA), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) et leurs partenaires régionaux.

Cette année, l’événement réunit plus de 1.000 délégués, plus de 150 organisations internationales, régionales et locales, avec environ 70 sessions de discussions, ateliers et tables rondes approfondies. Il est considéré comme le forum le plus grand et le plus influent de la région dans les domaines humanitaires, de la réduction des risques de catastrophes et de l’adaptation au changement climatique.

Une approche intégrée entre climat, humanitaire, développement et paix

La Semaine des partenaires humanitaires 2025 se déroule à un moment où la région Asie-Pacifique continue de souffrir des impacts les plus graves du changement climatique, représentant plus de 50% des catastrophes mondiales chaque année. L’événement met l’accent sur une approche intégrée entre climat, humanitaire, développement et paix, comme condition préalable pour renforcer la résilience à long terme de la région. Les délégués analyseront les impacts multidimensionnels des événements climatiques extrêmes sur la sécurité humaine, la migration forcée, les conflits liés aux ressources et la stabilité régionale.

L’un des grands axes de l’événement est la promotion du financement climatique et des financements pour la réduction des risques de catastrophes. La Semaine met également en lumière le rôle des entreprises dans l’humanitaire et l’adaptation au changement climatique à travers des approches ESG (Environnement, Social, Gouvernance), l’innovation technologique et des initiatives de financement durable - une tendance croissante dans de nombreux pays.

Photo : CTV/CVN

En parallèle au financement, l’année 2025 marque un accent particulier sur les technologies, l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation sociale dans l’humanitaire. Environ 20 sessions au sein de l’événement présenteront de nouvelles solutions telles que l’IA pour l’analyse rapide des dommages, les systèmes d’alerte précoce utilisant les données satellites, les modèles d’apprentissage automatique pour la prévision des inondations et des sécheresses, la blockchain pour la transparence des finances communautaires, les plateformes de données ouvertes pour le suivi des risques en temps réel et les cartes communautaires basées sur des données multisources. Ces initiatives montrent que la technologie ne se contente pas de rendre les prévisions plus précises, mais qu’elle améliore également la transparence, optimise les ressources et crée des opportunités de connexion communautaire.

La Semaine des partenaires humanitaires 2025 accordera également une attention particulière à la promotion de l’action anticipée - une approche proactive permettant de réduire les dégâts avant qu’une catastrophe ne survienne. Des modèles issus du Népal, du Bangladesh, du Myanmar, de l’Indonésie et du Japon seront partagés à travers près de 15 sessions spécialisées, mettant en évidence des stratégies telles que l’activation du soutien basé sur les prévisions, l’évacuation précoce grâce à l’IA, les normes institutionnelles nationales et l’engagement des autorités locales.

Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Martin Griffiths, secrétaire général adjoint de l’ONU pour les affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence de l’OCHA, a souligné que la région Asie-Pacifique "est confrontée à des défis sans précédent, mais également à des opportunités sans précédent. En plaçant les acteurs locaux au centre et en investissant dans la résilience, nous pouvons construire un système humanitaire plus rapide, plus équitable et plus efficace pour ceux qui en ont le plus besoin".

Dans le cadre de cette Semaine, l’Organisation pour le développement durable DIHAD et ActionAid International ont co-organisé une session de discussion haut niveau intitulée "Repenser les partenariats humanitaires à l’ère de la reconstruction humanitaire", mettant en avant la nécessité de redéfinir les partenariats, de renforcer la coopération régionale et mondiale et d’améliorer le rôle des acteurs locaux pour mieux répondre aux crises complexes dans le contexte actuel.

Hoàng Phương Thảo, directrice exécutive d’ActionAid Vietnam, coordonnant la session de discussion, a affirmé que "la coopération mondiale et régionale n’est plus seulement un appel - c’est une nécessité. La situation actuelle exige une reconstruction sur la base des droits humains, une approche axée sur les droits des femmes et l’autonomisation des jeunes, assurant que le pouvoir, les ressources et la prise de décision sont transférés aux communautés affectées et aux acteurs locaux – en particulier aux femmes et aux jeunes".

Photo : CTV/CVN

Rôle clé des communautés de première ligne

Outre l’aspect technique, l’événement de cette année souligne également le rôle clé des communautés de première ligne, en particulier des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des groupes ethniques minoritaires. Environ 30 initiatives communautaires seront présentées, touchant des thèmes tels que l’accès à l’eau potable dans les zones sèches, les moyens de subsistance durables, la gestion des risques de catastrophes urbaines et l’adaptation au changement climatique dans les communautés côtières et montagneuses.

La Semaine des partenaires humanitaires 2025 n’est pas seulement un forum spécialisé, elle est également considérée comme une contribution majeure aux discussions mondiales sur le climat, l’humanitaire et le développement durable, en fournissant des données, des expériences et des recommandations de la région pour soutenir le processus de mise en œuvre de l’Accord de Paris, les futures conférences COP et l’Agenda 2030 pour le développement durable. De nombreuses thématiques abordées lors de la Semaine des partenaires humanitaires 2025 seront compilées pour soutenir les pays dans la construction de leurs stratégies nationales d’adaptation au changement climatique et de gestion des risques.

À noter qu’ActionAid International est une fédération mondiale travaillant pour la justice sociale, l’égalité des sexes et l’élimination de la pauvreté. Dans les contextes humanitaires, ActionAid adopte une approche axée sur les droits humains, centrée sur les droits des femmes et des jeunes, transférant le pouvoir et les ressources aux acteurs locaux pour construire la résilience des communautés tout au long des processus de préparation, de réponse et de récupération.

Phuong Mai/CVN