Une vague déferle dans une piscine naturelle aux Canaries : quatre morts

Une baigneuse, blessée dimanche 7 décembre par une vague qui a déferlé dans une piscine naturelle sur l'île espagnole de Tenerife, est décédée, ont annoncé lundi 8 décembre les secours, ce qui porte à quatre le nombre de morts, deux Roumains et deux Slovaques.

La victime, qui a souffert d'un arrêt cardiorespiratoire, avait pu être réanimée, mais elle a finalement succombé à l'hôpital de la ville de Santa Cruz de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, a précisé à l'AFP un porte-parole des services d'urgence.

Ceux-ci avaient annoncé dimanche 7 décembre la mort de deux hommes et d'une femme, emportés par une forte vague sur la côte.

Une personne blessée lors de cet incident est toujours hospitalisée, a précisé le porte-parole, en ajoutant que les autorités recherchent un individu disparu bien qu'il ne soit pas clairement établi qu'un autre personne soit tombée à la mer.

Le ministère des Affaires étrangères de Slovaquie a annoncé dans un communiqué avoir été informé de la mort de deux ressortissants du pays dans l'accident. Bucarest a de son côté confirmé la mort de deux citoyens roumains.

Selon les explications données par les autorités à la presse locale, les victimes se sont approchées d'une section de la côte fermée au public en raison de la forte houle qui affecte actuellement les Canaries, situées dans l'Atlantique face au littoral nord-est de l'Afrique.

Il s'agit d'une piscine naturelle le long de l'océan à Isla Cangrejo, selon les médias locaux.

Le gouvernement régional des Canaries avait décrété une "pré-alerte en raison de la mauvaise mer ce weekend" dans tout l'archipel, avec des vagues de 2 à 3,5 m attendues, selon un communiqué et conseillé de ne pas prendre "des photos ou des vidéos" en bord de mer.

Lundi 8 décembre étant un jour férié en Espagne, de nombreux touristes se trouvaient aux Canaries.

Selon le site internet du gouvernement régional des Canaries, la mare d'Isla Cangrejo est une "piscine naturelle située dans un magnifique coin de la côte".

"Grâce à un mur en béton qui la protège des vagues, la piscine offre un endroit tranquille pour se baigner en famille et profiter du soleil dans un cadre incomparable", mais gare en cas de marée haute et de forte houle : "il faut redoubler de prudence", alerte le site des autorités.

