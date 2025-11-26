Un "chef-d'œuvre inconnu" de Renoir vendu 1,8 million d'euros aux enchères à Paris

Le tableau L'enfant et ses jouets d'Auguste Renoir, qui représente son fils, le futur cinéaste Jean Renoir, et sa nourrice, a été vendu mardi 25 novembre 1,8 millions d'euros frais compris aux enchères à l'Hôtel Drouot à Paris, a indiqué la maison de ventes à l'AFP.

>> Yquem, Romanée-Conti, Pétrus : 2.500 bouteilles du marquis de Lur-Saluces vendues aux enchères à Paris

>> Un tableau de Klimt devient la 2e œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères

>> Après la suspension de la vente de la Pascaline, objectif trésor national

Photo : AFP/VNA/CVN

La toile, qui était estimée entre 1 et 1,5 million d'euros et n'avait jamais été exposée ni vendue, a été acquise par "un acheteur international", a précisé Drouot.

Peinte avant 1910, elle était conservée depuis toujours par la famille de Jeanne Baudot, amie et unique élève du maître français à qui il l'avait offerte.

"Ce tableau représente tout ce qu'il est possible de vouloir pour un Renoir", a commenté Pascal Perrin, historien d'art et spécialiste du peintre, en présentant la toile.

"L'enfant et ses jouets - Gabrielle et le fils de l'artiste, Jean" montre le tout jeune deuxième fils du peintre - qui a eu cinq enfants -, futur réalisateur de La grande illusion et de Partie de campagne, assis sur les genoux de sa nourrice Gabrielle Renard, en train de jouer avec des figurines de personnage et d'animaux.

Pascal Perrin a souligné "l'état exceptionnel de l’œuvre, qui n'a subi aucune restauration".

La toile "est un parfait exemple de la maîtrise du peintre en pleine maturité", explique-t-il dans le catalogue de la vente. "Nous retrouvons tout son amour pour les scènes intimes, la représentation d'un enfant, d'un moment volé le temps d'une après-midi au cœur même de sa famille".

C'est "un chef-d'œuvre inconnu jusqu'alors des spécialistes, du public et du marché de l'art", souligne dans le catalogue le commissaire-priseur chargé de sa vente, Christophe Joron-Derem.

Auguste Renoir (1841-1919) a réalisé trois versions de cette scène.

Les deux autres sont conservées à la National Gallery of Art de Washington et au musée de l'Orangerie à Paris. Le tableau vendu mardi 25 novembre était jusqu'alors resté dans la sphère privée.

Jeanne Baudot, qui était aussi la marraine de Jean Renoir, a conservé la toile jusqu'à sa mort en 1957. Elle l'a léguée à Jean Griot, fils de sa gouvernante qu'elle considérait comme le sien et résistant qui fit partie du cabinet du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale et dirigea le Figaro dans les années 1970. Après sa mort, en 2011, la toile a été conservée par ses héritiers.

Auguste Renoir a peint des dizaines de portraits de ses enfants. Gabrielle Renard, qui s'est occupée d'eux pendant une vingtaine d'années, était aussi l'un de ses modèles privilégiés et apparaît dans près de 200 œuvres.

AFP/VNA/CVN