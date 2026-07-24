Incendies : Paris sollicite l'aide de l'UE, état d'urgence en Espagne

De violents incendies font rage en Europe du Sud, en particulier en France où le président a annoncé vendredi 24 juillet compter sur de nouveaux renforts européens, et en Espagne où l'état d'urgence a été décrété près de Madrid.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'année 2026 se situe, à ce stade, au deuxième rang des surfaces brûlées dans l'Union européenne depuis deux décennies de mesures, selon une analyse par l'AFP des données satellitaires du Système européen d'information sur les feux de forêt. Mais c'est la pire année en France, et parmi les pires en Espagne et en Italie.

Face aux feux qui ravagent le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France, le président Emmanuel Macron a demandé vendredi 24 juillet l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne (UE).

"Nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de deux Canadair croates, de deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque", a détaillé sur X le président français, en soulignant que "la situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde".

Dans ce secteur de la forêt des Landes de Gascogne, l'incendie parti mercredi 22 juillet a brûlé 4.800 ha et entraîné plus de 20.000 évacuations près du bassin d'Arcachon (sud-ouest), une région touristique sur la façade atlantique déjà frappée par de violents incendies à l'été 2022.

La préfecture a ordonné tôt vendredi 24 juillet l'évacuation des "premiers villages de la presqu'île du Cap-Ferret", particulièrement fréquentée, sans préciser le nombre de personnes concernées.

La Commission européenne avait annoncé jeudi déployer trois avions bombardiers pour aider à combattre ce feu, après "l'activation par la France du mécanisme de protection civile de l'UE", selon la commissaire européenne Hadja Lahbib.

Le brasier a pu être déclenché par un chantier de débroussaillage sous une ligne électrique réalisé par un prestataire du gestionnaire du réseau d'électricité Enedis, a-t-on appris jeudi 23 juillet de sources concordantes.

Quelque 800 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre les flammes, rejoints par des dizaines de militaires et de gendarmes. Plusieurs habitations ont déjà brûlé.

Un peu plus au sud dans la même région, un autre incendie a parcouru plus de 1.000 ha près de Biscarosse, où 9.000 personnes ont été évacuées, selon la préfecture du département des Landes.

Le colonel Romain Moutard, directeur adjoint des services d'incendie et de secours du département, a décrit à l'AFP un "feu apocalyptique" et une situation "dantesque", avec des sauts de feux qui se sont multipliés, "créant presque un feu à part entière à chaque fois".

Vent et sécheresse

Dans le Sud-Est de la France, dans le département du Var, les pompiers se sont concentré jeudi 23 juillet sur les communes de Correns et Montfort-sur-Argens où le feu est toujours actif, après avoir lutté contre les flammes du village historique de Cotignac, dont certains habitants ont été évacués.

Photo : AFP/VNA/CVN

"On est entre 50 et 100 foyers de reprise de l'incendie" pour ce feu du Var, "alimenté par un mistral" et "par des taux d'humidité particulièrement bas", a déclaré jeudi 23 juillet en fin de journée Simon Babre, le préfet de ce département.

Parti mardi 21 juillet d'un champ, l'incendie a parcouru environ 2.700 hectares, et une cinquantaine de maisons ont été impactées, dont 25 détruites, selon la préfecture.

Philippe et Odile Yzombard, un couple de retraités de Cotignac, observent, "désolés" mais aussi "outrés" la progression du feu depuis les hauteurs du village. "Je ne comprends pas", dit Philippe, mettant en cause le manque de moyens aériens, alors que les 500 pompiers mobilisés sur le feu sont assistés de quatre Canadair, deux Dash et trois hélicoptères bombardiers d'eau, selon la préfecture.

État d'urgence en Espagne

En Espagne, la région de Madrid est traversée par les flammes. Au total, plus de 10.000 personnes ont été évacuées ces derniers jours et heures de la région de la capitale, où plusieurs feux de forêt sont actifs.

Le gouvernement espagnol a décrété l'état d'urgence national dans la région de Madrid et la province d'Avila voisine pour mobiliser davantage de ressources.

Au total, près de 125.000 ha ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon Effis.

Et dans le Sud de l'Italie, des dizaines de feux de forêt et de végétation, attisés par le vent chaud, font rage notamment en Sicile.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par les récentes canicules exceptionnelles. Selon une étude publiée jeudi 23 juillet par des climatologues du groupe World Weather Attribution, le changement climatique provoqué par les activités humaines rend la sécheresse actuelle plus sévère.

AFP/VNA/CVN