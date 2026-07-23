France

Gironde : 1.400 ha dévorés par les flammes, des milliers de personnes évacuées

Un incendie d'une grande virulence a parcouru 1.400 ha mercredi 22 juillet et continue de progresser au nord du bassin d'Arcachon (Gironde), où plusieurs milliers d'habitants et de touristes ont été évacués dans ce secteur de la forêt des Landes de Gascogne, déjà ravagée par les flammes en 2022.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Environ 700 personnes ont dû quitter leur domicile par précaution dans la commune du Porge, où plus de 3.000 occupants d'un camping ont également été déplacés, selon la préfecture.

La surface parcourue par l'incendie, qui pourrait avoir été déclenché par des travaux de débroussaillage, s'est démultipliée en quelques heures. "On a un peuplement très dense de pins très rapprochés, typique du massif", a expliqué le capitaine Wilfried Schneider, évoquant un feu d'une virulence "rare".

Quelque 500 pompiers et 150 engins ont été engagés au sol contre les flammes, appuyés dans les airs par deux Dash, deux Canadair et quatre appareils Air Tractor. Plus de 200 pompiers devaient arriver en renfort.

Aucune victime n'est recensée à ce stade par les autorités. Plusieurs routes sont coupées. Parti de Saumos à la mi-journée, l'incendie a gagné rapidement Le Porge et progresse désormais en direction d'Arès et de Lège-Cap-Ferret, selon les autorités.

Au total, les évacuations ont déjà concerné 4.600 personnes. La météo demeurant "défavorable", la préfète de Gironde, Sophie Brocas, a réclamé "solennellement" à 600 autres personnes de quitter des campings et lotissements de la zone menacée, afin que les pompiers puissent concentrer leurs efforts sur la forêt.

"Il n'y a pas péril en la demeure mais il faut le faire maintenant", a-t-elle insisté.

"Nous avons un feu qui est en face convective, donc qui part dans tous les sens et qui n'est pas forcément guidé ni par le relief, ni par le vent", a souligné à ses côtés le directeur du Sdis 33, Marc Vermeulen.

Pour tenter d'enrayer sa progression dans la nuit, les pompiers ont entrepris des manœuvres de "feu tactique" en lisière, qui visent à priver les flammes de "combustible".

Travaux forestiers

"On a vu un grand nuage de fumée noire qui s'est étalé dans le ciel en milieu d'après-midi", a témoigné Julie Léonard, trentenaire bordelaise venue en famille au Porge.

"Si j'avais été courageux, je serais resté dans ma cabane mais il faisait trop chaud. J'ai pris ma voiture et je suis parti", relate de son côté Bernard Roche, 75 ans, ancien maître-nageur qui habite la commune depuis 35 ans.

"Dans la forêt, c'était particulièrement sec ces derniers jours (...) Les anciens le savaient bien, avec un tel temps, personne n'allait y travailler", ajoute-t-il.

Selon le maire du Porge, Martial Zaninetti, le feu aurait été déclenché par un engin de débroussaillage sur une piste forestière. Mercredi soir 22 juillet, la gendarmerie a évoqué une piste "accidentelle" qui reste à confirmer.

La préfète de Gironde a annoncé qu'elle allait "interdire tous les travaux forestiers ou autres qui utilisent des moteurs thermiques" dans le département, tant qu'il restera placé en vigilance rouge pour les feux de forêt.

"J'interdirai tous travaux forestiers toute la journée puisqu'ils étaient autorisés jusqu'à 13 heures", a-t-elle précisé, ajoutant que cette mesure concernerait aussi certaines activités agricoles.

Sanctions durcies

"J'espère qu'il n'y aura pas de blessé ou de mort parmi les pompiers", souffle Mélodie Arramon, évacuée à Saumos. Mardi 21 juillet, deux soldats du feu sont morts en luttant contre un incendie aux abords de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est venu rencontrer mercredi 22 juillet leurs familles endeuillées, alors que les syndicats de la profession dénoncent un manque de moyens et alertent sur "l'épuisement" des pompiers.

Selon le gouvernement, plus de 12.500 départs de feu sont intervenus depuis janvier et 44.000 hectares ont déjà brûlé, davantage qu'en 2022 quand des incendies avaient parcouru plus de 30.000 hectares dans la forêt des Landes de Gascogne, forçant à l'évacuation de quelque 50.000 personnes.

Face aux départs multiples des derniers jours, le parquet de Bordeaux a annoncé un durcissement des poursuites pénales contre l'emploi du feu en milieu forestier, en ciblant particulièrement le jet de mégots.

AFP/VNA/CVN