Le trafic reprend à la gare Montparnasse, mais reste très perturbé

La situation s'améliore très progressivement jeudi 27 août à la gare de Paris-Montparnasse, avec une reprise des départs vers Bordeaux et Toulouse, plusieurs heures après qu'une panne d'installation électrique a fortement perturbé le trafic.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À 10h30, une coupure de courant dans un local de supervision des départs et arrivées de la gare avait provoqué une interruption totale du trafic, a expliqué à l'AFP le gestionnaire des voies et des caténaires SNCF Réseau.

Cet incident a eu de lourdes répercussions sur les départs, avec une cascade d'annulations de trains jusqu'à 15h00, particulièrement sur les liaisons TGV vers la Bretagne, Nantes ou encore Bordeaux.

SNCF Voyageurs a confirmé peu après 14h00 que le diagnostic technique était achevé et que "l'autorisation de reprise" avait été délivrée.

Vers 15h00, au moins un train à destination de Bordeaux et Toulouse a pu partir de la gare parisienne, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les trains peuvent de nouveau circuler dans les deux sens, mais la compagnie ferroviaire a prévenu que des modifications de dessertes, des suppressions et d'importants retards sont à prévoir jusqu'en fin de soirée.

Vers 16h00, les trains censés arriver en milieu de journée affichaient pour la majorité entre deux et trois heures de retard, notamment en provenance de Toulouse, Hendaye, ou Brest.

Les trains censés arriver vers 17h00 sont déjà annoncés avec au moins une heure de retard pour la plupart.

Les départs sont moins affectés, avec des retards d'une heure maximum vers Le Havre, La Rochelle et Bordeaux, et quelques annulations vers Le Mans ou Dreux, selon le site de la SNCF.

"Nous rentrons à Bordeaux après nos vacances, cela fait deux heures que nous attendons sans trop d'informations" a expliqué Kevin Jurion à l'AFP alors qu'il patientait, comme beaucoup d'autres voyageurs, assis sur son sac.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des travaux restent en cours pour permettre à la gare parisienne de récupérer la totalité de ses voies, a précisé la SNCF.

L'incident a également affecté le réseau de banlieue Transilien, qui semble reprendre peu à peu. Vers 16h00, certains trains à destination de Plaisir-Grignon sont annulés mais la plupart des départs sur cette ligne N sont annoncés maintenus et à l'heure par la SNCF.

Les équipes de SNCF Réseau sont "pleinement mobilisées pour rétablir au plus vite les conditions de circulation", a indiqué sur X le ministre des Transports Philippe Tabarot.

Il a invité les voyageurs devant emprunter la gare parisienne à vérifier la situation de leur train avant de se déplacer.

AFP/VNA/CVN