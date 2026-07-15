Trois responsables des Éditions de l'Association des écrivains du Vietnam inculpés

L'Agence de sécurité chargée des enquêtes de la Police de Hanoï a annoncé, le 15 juillet, avoir décidé d'engager des poursuites et d'ordonner le placement en détention provisoire de trois responsables de la Maison d'édition de l'Association des écrivains du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Ces décisions ont été prises dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire pénale visant Nguyên Thành Nam, poursuivi pour des faits relevant de l'infraction consistant à "fabriquer, détenir, diffuser ou propager des informations, documents ou objets destinés à s'opposer à l'État de la République socialiste du Vietnam".

Les trois personnes mises en cause sont Nguyên Thuy Hang (née en 1976), directrice de la Maison d'édition de l'Association des écrivains du Vietnam ; Dào Ba Doàn (né en 1971), rédacteur en chef ; et Nguyên Van Yên (né en 1962), chef du comité éditorial.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les trois mis en cause auraient participé à l'édition, à la révision, à la publication et à la promotion de l'ouvrage intitulé Chuyên voi Thanh - Loi kê moi vê ánh sáng (Conversations avec Thanh - Un nouveau récit sur la lumière). Les enquêteurs estiment que le contenu de ce livre déforme l'histoire des révolutions ainsi que les orientations et politiques du Parti et de l'État, et porte atteinte à la réputation du Président Hô Chi Minh, du général Vo Nguyên Giáp et de plusieurs autres dirigeants du Parti et de l'État.

L'Agence de sécurité chargée des enquêtes de la Police de Hanoï considère que les actes reprochés aux trois personnes présentent des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 117 du Code pénal, relative à la fabrication, la détention, la diffusion ou la propagande d'informations, de documents ou d'objets destinés à s'opposer à l'État de la République socialiste du Vietnam.

Les décisions d'engager des poursuites et de placement en détention provisoire ont été approuvées par le Parquet populaire de Hanoï, conformément aux dispositions de la loi.

L'enquête se poursuit afin de traiter l'affaire conformément à la législation en vigueur.

VNA/CVN