L'ambassade d'Inde remercie le Vietnam pour son soutien après le naufrage à Phu Quôc

L'ambassade d'Inde au Vietnam a officiellement exprimé sa gratitude envers les autorités et le peuple vietnamiens pour leur soutien et leur partage après le tragique naufrage d'une navette touristique au large de l'île de Phu Quôc.

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Photo : baoangiang.com.vn

Ce drame, survenu le 11 juillet dernier, a coûté la vie à quinze ressortissants indiens. Dans un message publié sur le réseau social X, l’ambassade d’Inde a confirmé que les dépouilles des victimes avaient été rapatriées le 13 juillet vers Mumbai à bord du vol VN979, avant d'être acheminées vers leurs États d'origine, à savoir l'Andhra Pradesh, le Kerala et le Tamil Nadu pour les cérémonies funéraires.

L'ambassade d'Inde à Hanoï et le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville tiennent à exprimer leur profonde gratitude aux autorités de la zone spéciale de Phu Quôc, dans la province d'An Giang, ainsi qu'au Service des relations extérieures de Hô Chi Minh-Ville, au ministère des Affaires étrangères et à tous les autres organismes pour l'aide apportée suite au tragique accident de bateau.

"Nous sommes reconnaissants des nombreux messages de condoléances et de prières de nos amis vietnamiens. Vos prières, vos efforts et votre présence nous ont apporté un grand réconfort dans cette épreuve", précise le communiqué.

L'accident s'est produit vers 13h00 le 11 juillet. La vedette touristique immatriculée AG 26751, exploitée par la société Ocean Pearl Island, transportait 32 touristes indiens et quatre membres d'équipage lorsqu'il a chaviré alors qu'il reliait l'îlot Hon Mây Rut Ngoài au port d'An Thoi. Quinze touristes ont perdu la vie dans l'accident, tandis que les autres ont été secourus.

Parmi les survivants, seize ont déjà regagné l'Inde tandis qu'un dernier passager demeure hospitalisé au Vietnam. Victime d'une insuffisance respiratoire sévère causée par la noyade et d'un infarctus du myocarde aigu, ce rescapé a bénéficié d'une intervention coronarienne d'urgence pratiquée à Phu Quôc par une équipe de l'hôpital Cho Rây, avant d'être transféré à Hô Chi Minh-Ville pour des soins intensifs. Les proches du dernier blessé sont arrivés à son chevet.

Actuellement, les autorités vietnamiennes poursuivent activement leur enquête pour déterminer les causes exactes de ce naufrage et sanctionnera toute infraction conformément à la loi.

VNA/CVN