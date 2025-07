L'Indonésie intensifie ses efforts pour résoudre les problèmes de personnel soignant

Le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences et des Technologies d'Indonésie ont créé un comité conjoint pour améliorer la formation médicale, dans le cadre des efforts visant à relever les défis majeurs du système de santé national.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une déclaration du 1er juillet, le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a souligné que l'accès, la qualité et les coûts demeurent des enjeux majeurs pour le système, mais que le défi le plus important réside dans la disponibilité et la répartition des ressources humaines dans le pays.

Par l'intermédiaire du comité conjoint, a déclaré, Budi Gunadi Sadikin, le gouvernement encourage la collaboration entre les agences gouvernementales, les universités et les prestataires de soins de santé afin de développer des solutions fondées sur les données et l'innovation, ainsi que de revoir les réglementations qui ont freiné les progrès dans le secteur de la santé.

Dans la même déclaration, le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences et des Technologies, Brian Yuliarto, a affirmé qu'une collaboration intersectorielle était nécessaire pour résoudre les problèmes complexes du secteur de la santé.

Il a exprimé l'espoir que le comité mixte puisse apporter des améliorations à l'éducation, à la recherche et au système de santé, et apporter des bénéfices tangibles à la population.

Brian Yuliarto a également appelé les universités à élaborer activement un système éducatif capable de résoudre les problèmes susmentionnés.

VNA/CVN