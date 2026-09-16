Treize provinces utiliseront Starlink pour résorber les zones blanches mobiles

Starlink Services Vietnam s’est engagé à fournir 1.000 équipements Starlink ainsi que six mois de service gratuit pour connecter les zones dépourvues de couverture mobile au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

L’Autorité des télécommunications, relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a coordonné le 11 septembre avec Starlink Services Vietnam une cérémonie de réception et de remise d’équipements terminaux et de services satellitaires Starlink aux collectivités locales. Cette initiative vise à assurer la connectivité dans les villages dépourvus de couverture mobile ainsi que dans des sièges d’organismes publics, établissements de formation et structures de santé publique où le signal est faible ou inexistant.

Cette opération contribue à concrétiser les orientations en faveur du développement des infrastructures numériques définies dans la Résolution N° 57 sur les avancées majeures en matière de science et technologie, d’innovation et de transformation numérique nationale, ainsi qu’à mettre en œuvre le plan d’action de 100 jours destiné à lever les principaux obstacles à la transformation numérique au sein du système politique.

Selon les résultats du recensement réalisé par le ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam compte actuellement 273 villages dépourvus de couverture mobile et 117 points où le signal est faible ou inexistant, répartis dans 13 provinces et villes.

Dans les zones dont la couverture mobile est programmée au quatrième trimestre 2026, l’accès à Internet fixe à haut débit par satellite en orbite terrestre basse de Starlink sera utilisé afin de répondre rapidement aux besoins essentiels de connectivité des habitants ainsi qu’au fonctionnement des organismes publics, établissements de formation et structures de santé.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette première phase, l’Autorité des télécommunications a remis 254 terminaux Starlink Standard 4X, accompagnés d’un service offrant un débit maximal de 400 Mbps, gratuitement pendant six mois.

Ces équipements ont été remis aux 13 Services des sciences et des technologies des provinces et villes de Cao Bang, Dà Nang, Diên Biên, Gia Lai, Huê, Lai Chau, Lang Son, Lào Cai, Nghê An, Son La, Thai Nguyên, Thanh Hoa et Tuyên Quang. Ceux-ci coordonneront leur déploiement avec les autorités locales dans les zones concernées.

SpaceX fournira 1.000 équipements Starlink

Le directeur de l’Autorité des télécommunications, Nguyên Thanh Chung, a indiqué que le recours au service satellitaire Starlink en orbite terrestre basse dans les zones dépourvues de couverture constituait une solution complémentaire permettant de répondre aux besoins essentiels de connectivité dans les régions au relief difficile et à la population dispersée, où le déploiement des infrastructures de télécommunications traditionnelles nécessite davantage de temps.

Selon lui, cette solution contribue à lever rapidement les obstacles en matière de connectivité et à soutenir le développement de l’administration, de l’économie et de la société numériques.

Il s’agit de la première phase de réception. Dans les prochains mois, l’Autorité des télécommunications continuera de coopérer avec Starlink Services Vietnam et les collectivités locales pour mettre en œuvre d’autres phases de soutien, en veillant à ce que les ressources soient utilisées conformément aux objectifs et de manière efficace.

Cette opération s’inscrit dans l’engagement du groupe SpaceX et de Starlink Services Vietnam à soutenir la connectivité essentielle dans le cadre de leur demande d’autorisation d’expérimentation au Vietnam. Starlink Services Vietnam s’est ainsi engagé à fournir 1.000 équipements Starlink et six mois de service gratuit afin de connecter les écoles, les hôpitaux, les communautés rurales et d’autres bénéficiaires prioritaires.

S’exprimant lors de la cérémonie, le directeur de Starlink Services Vietnam, Nguyên Minh Duc, a souligné que l’un des principaux atouts de l’Internet par satellite résidait dans sa capacité à apporter la connectivité dans les zones où les infrastructures traditionnelles restent difficiles à déployer.

"Nous espérons que Starlink pourra jouer un rôle complémentaire aux infrastructures de télécommunications du Vietnam, notamment dans les zones reculées, frontalières, insulaires et dans les territoires qui présentent encore des déficits de connectivité", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Minh Duc, pour SpaceX, la connectivité ne se limite pas à fournir un accès à Internet. Elle permet également d’élargir l’accès à l’éducation, aux soins de santé, aux services publics, à l’information et aux activités de l’économie numérique à un plus grand nombre de communautés.

Après la cérémonie, l’Autorité des télécommunications continuera de travailler avec les Services des sciences et des technologies, les collectivités locales et les opérateurs de télécommunications afin d’accélérer le déploiement de la couverture conformément aux plans établis. Elle procédera également à un recensement des nouveaux points nécessitant un soutien, afin de coordonner avec Starlink Services Vietnam leur prise en charge dans le cadre du programme de soutien à la connectivité essentielle.

L’Autorité des télécommunications assurera par ailleurs l’accompagnement technique, suivra et consolidera les résultats du déploiement avant de les soumettre au ministère des Sciences et des Technologies.

Les Services des sciences et des technologies et les collectivités locales seront chargés de déterminer les sites d’installation, de garantir l’alimentation électrique et les conditions nécessaires à l’exploitation des équipements, ainsi que de coordonner leur installation, leur contrôle, leur réception technique et la formation à leur utilisation. Ils veilleront également à ce que le service soit utilisé par les bénéficiaires prévus, conformément à sa destination et de manière efficace.

Xuân Lôc/CVN