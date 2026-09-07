La visite du dirigeant Tô Lâm en Russie, un nouveau jalon pour le partenariat stratégique intégral

La visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti et président de la république, Tô Lâm, doit permettre aux deux pays de renforcer leur partenariat stratégique intégral, de définir de nouvelles orientations de coopération et de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, sur la base d’une confiance politique étroite et d’une amitié traditionnelle de longue date.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite intervient dans un contexte particulier, après la tenue du XIVe Congrès national du Parti et l’élection de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, ouvrant une nouvelle étape de développement rapide et durable du pays.

À l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm,, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, effectue depuis le 7 septembre une visite d’État en Russie.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, il s’agit de la première visite d’État en Russie effectuée depuis 1991 par le plus haut dirigeant du Parti et de l’État vietnamiens. Elle doit permettre aux dirigeants des deux pays d’approfondir leurs échanges sur les questions stratégiques, de définir une vision à long terme et de créer un nouvel élan politique pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Un jalon important

L’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, considère cette visite comme un jalon important dans le développement du partenariat stratégique intégral russo-vietnamien. Il espère qu’elle permettra aux deux parties d’examiner de manière substantielle l’ensemble des questions de leur agenda bilatéral, d’identifier de nouvelles orientations de coopération à long terme et de prendre des décisions concrètes pour consolider leurs relations.

Pour Nguyên Dang Phát, vice-président et secrétaire général de l’Association d’amitié Vietnam - Russie, le dialogue de haut niveau joue un rôle essentiel dans la diplomatie bilatérale. Fondée sur une profonde confiance politique, une grande fiabilité et une tradition solide, la visite devrait, selon lui, déboucher sur des résultats concrets.

Le déplacement illustre également la politique étrangère vietnamienne fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Dans une interview accordée à l’agence russe TASS avant son départ, Tô Lâm a réaffirmé que le partenariat stratégique intégral avec la Russie demeurait l’une des principales priorités et un choix stratégique de la politique étrangère vietnamienne.

Cette orientation s’appuie sur une amitié traditionnelle et une confiance politique forgées au cours de plus de 75 ans de relations. Le Vietnam garde notamment en mémoire le soutien matériel et moral, ainsi que les sacrifices consentis par l’Union soviétique, dont la Russie, durant les guerres, puis dans la reconstruction, le développement et l’intégration du pays.

Dans une nouvelle étape, les deux parties souhaitent transformer cet acquis historique en coopérations concrètes et stratégiques, notamment dans l’énergie, le pétrole et le gaz, la défense et la sécurité, ainsi que dans l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Lê Thi Thu Hang attend de la visite des avancées dans ces secteurs traditionnels et le développement de nouveaux moteurs dans les domaines économique, commercial, de l’investissement et des infrastructures.

Les sciences, les technologies et l’innovation constituent également de nouvelles priorités. L’année 2026 a été choisie comme "Année croisée Vietnam - Russie de la science et de l’éducation". Les deux pays poursuivent parallèlement des recherches communes sur la mer, l’écologie, le changement climatique, la biomédecine et les matériaux, tout en développant leur coopération dans l’intelligence artificielle, la sécurité de l’information, les villes intelligentes et les solutions numériques pour l’industrie et les transports.

La coopération éducative reste un autre pilier. Après avoir formé près de 40.000 cadres vietnamiens à l’époque soviétique, la Russie continue d’accorder chaque année 1.000 bourses financées sur son budget aux élèves et étudiants vietnamiens. Les échanges universitaires sont également renforcés à travers les forums des recteurs d’universités russes et vietnamiennes.

Pour Gennady Bezdetko, les ressources humaines constituent la ressource "la plus fiable et la plus durable" des deux pays. Leur combinaison avec les nouvelles stratégies d’innovation et les avancées technologiques pourrait faire de l’éducation un moteur de grands projets scientifiques, technologiques et économiques.

Les échanges culturels et populaires contribuent eux aussi à rapprocher les deux peuples. Les "Journées de la culture russe au Vietnam 2026" et le Festival culturel vietnamien "Couleurs des tropiques", organisé à Moscou à l’été 2025, ont notamment marqué le public.

La reprise des vols directs a favorisé un net redressement du tourisme : le Vietnam a accueilli 742.000 visiteurs russes au cours des six premiers mois de 2026, soit 2,8 fois plus qu’un an auparavant. Les liens entre les deux pays sont également soutenus par la coopération d’une vingtaine de paires de localités jumelées et par la communauté vietnamienne, forte de près de 80.000 personnes en Russie.

Le renforcement des liens entre les jeunes générations constitue enfin une priorité. Les deux pays souhaitent multiplier les échanges entre jeunes et étudiants, développer la coopération éducative et culturelle et promouvoir l’enseignement du russe et du vietnamien afin de préserver et de renouveler l’amitié traditionnelle.

Avec une préparation approfondie et une forte détermination politique, la visite du dirigeant Tô Lâm devrait ainsi ouvrir une nouvelle étape du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, en s’appuyant sur les acquis historiques et les bases solides du présent pour construire un avenir commun et contribuer à la paix et à la stabilité régionales et internationales.

VNA/CVN