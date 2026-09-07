Quang Ninh sonde des opportunités de coopération en Allemagne

Le 4 septembre, la délégation de Quang Ninh a assisté à l’ouverture du Salon international de l’électronique grand public et des appareils électroménagers IFA 2026, au parc des expositions Messe Berlin. L’événement réunit plus de 1.900 marques de 49 pays et met en avant des tendances technologiques telles que l’intelligence artificielle, la robotique et les appareils connectés.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de son programme d’activités extérieures pour 2026, une délégation de la province de Quang Ninh, conduite par Vu Quyêt Tiên, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, a effectué une visite de travail en Allemagne du 4 au 6 septembre.

Le 4 septembre, la délégation de Quang Ninh a assisté à l’ouverture du Salon international de l’électronique grand public et des appareils électroménagers IFA 2026, au parc des expositions Messe Berlin. L’événement réunit plus de 1.900 marques de 49 pays et met en avant des tendances technologiques telles que l’intelligence artificielle, la robotique et les appareils connectés.

En marge du salon, Vu Quyêt Tiên a rencontré Franziska Giffey, ministre de l’Économie, de l’Énergie et des Entreprises du Land de Berlin et maire-gouverneure de Berlin. Les deux responsables ont échangé des informations sur la situation socio-économique de leurs localités. Le responsable vietnamien a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

Le même jour, la délégation de Quang Ninh a travaillé avec des responsables de Siemens Mobility GmbH, filiale de Siemens AG, et visité la gare centrale de Berlin. Vu Quyêt Tiên a salué le partenariat entre Siemens Mobility et VinSpeed dans le cadre du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à Quang Ninh, tout en souhaitant ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans le développement d’un système ferroviaire moderne et la formation de ressources humaines qualifiées.

À la gare centrale de Berlin, Gustavo Gardini, représentant de DB E.C.O. Group, filiale de la compagnie ferroviaire nationale allemande Deutsche Bahn, a présenté des méthodes de planification ainsi que l’expérience internationale en matière de connexion efficace du réseau ferroviaire aux ports maritimes, aux aéroports, aux autoroutes et aux réseaux de transport urbain.

Dans l’après-midi du 5 septembre, la délégation de Quang Ninh a rencontré des responsables et des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam en Allemagne. Vu Quyêt Tiên a présenté la situation socio-économique de Quang Ninh, devenue récemment une ville au niveau central, ainsi que sa stratégie visant à attirer les investissements étrangers dans les secteurs de la transformation, de la fabrication et des hautes technologies. Il a sollicité le soutien de l’ambassade afin de mettre Quang Ninh en relation avec des entreprises allemandes.

De son côté, l’ambassadeur Nguyên Dac Thành s’est félicité du nouveau statut de Quang Ninh et a affirmé que l’ambassade était prête à jouer son rôle de passerelle pour encourager les investisseurs allemands à venir étudier les opportunités d’investissement dans la localité.

Enfin, la délégation a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne originaire de Quang Ninh vivant en Allemagne. Les représentants de l’association ont exprimé leur fierté face au développement de leur ville natale et leur volonté de contribuer à son essor.

Vu Quyêt Tiên a souligné que la communauté vietnamienne à l’étranger constituait une partie intégrante de la communauté de Quang Ninh et l’a encouragée à jouer un rôle de passerelle afin de promouvoir la coopération entre les entreprises allemandes et Quang Ninh dans les domaines de l’investissement, du commerce et du tourisme.

VNA/CVN