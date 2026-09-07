Vietnam - Russie : la jeunesse, nouvel élan du partenariat stratégique intégral

La prochaine visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Russie devrait donner un nouvel élan aux relations Vietnam - Russie, notamment en renforçant les échanges entre les jeunes générations et la coopération dans les domaines scientifique, culturel et éducatif.

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Photo : VNA/CVN

À la veille de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Russie, l’importance de cet événement diplomatique majeur et les perspectives de coopération bilatérale ont été mises en lumière par Ekaterina Makarova, journaliste à l’agence de presse Sputnik.

Répondant à une question du correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur l’évolution des relations bilatérales depuis la visite officielle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Russie en mai 2025, elle a estimé que la portée des visites de haut rang dépassait largement le cadre des documents officiels et des accords signés.

Selon elle, leur véritable succès réside dans leur impact social profond. L’attention particulière accordée par les hauts dirigeants aux relations bilatérales constitue un signal fort, suscitant une sympathie mutuelle et un intérêt croissant, notamment au sein de la jeune génération.

Cette dynamique se manifeste concrètement par la multiplication des échanges culturels et artistiques entre Moscou et Hanoï. Le récent Festival de la culture vietnamienne, organisé à proximité de la Place Rouge, a attiré un grand nombre d’étudiants russes, dont beaucoup ne parlent pas vietnamien mais ont souhaité s’immerger dans l’espace culturel du pays.

Parallèlement, le rayonnement de l’art contemporain vietnamien en Russie s’est notamment illustré par la victoire du chanteur vietnamien Duc Phuc au concours musical international Intervision 2025, suscitant une vague d’intérêt sans précédent auprès du public russe.

De plus, la forte participation attendue de la délégation vietnamienne au prochain Festival international de la jeunesse à Ekaterinbourg, qui réunira des représentants de plus de 60 pays, confirme que les échanges de haut niveau peuvent contribuer directement à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Sur le plan géopolitique, Ekaterina Makarova a observé que le Vietnam jouissait d’une position et d’un prestige internationaux croissants. Tout en poursuivant une politique étrangère de diversification et de multilatéralisation, Hanoï continue de considérer la Russie comme un partenaire stratégique et fiable de longue date.

Cette confiance se traduit par une coopération soutenue dans des domaines nécessitant un haut niveau d’expertise scientifique et technologique.En retour, Moscou tient en haute estime le rôle du Vietnam en Asie du Sud-Est, dans la région Asie-Pacifique et sur la scène internationale.

L’attribution du Prix international de la paix Lev Tolstoï 2026 au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, constitue, selon la journaliste, un témoignage éloquent de la reconnaissance par la Russie et la communauté internationale des contributions concrètes du dirigeant vietnamien et de son pays à la promotion de la paix mondiale.

Afin de transformer l’impulsion donnée par cette visite d’État en projets concrets, la journaliste russe insiste sur le rôle déterminant des jeunes talents dans l’établissement de modèles de coopération pragmatiques. Le succès des programmes de recherche menés à l’Institut commun de recherches nucléaires (JINR) de Doubna, où de jeunes experts vietnamiens se forment aux technologies nucléaires sous la direction de scientifiques russes, illustre parfaitement ce potentiel.

Alors que le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir, d’ici à 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un niveau de revenu intermédiaire supérieur, la Russie constitue un partenaire fiable pour accompagner le pays dans cette transformation.

En conclusion, la journaliste russe a affirmé que les relations d’amitié entre le Vietnam et la Russie ne sauraient reposer uniquement sur des événements isolés, mais nécessitent un entretien constant, une attention soutenue et des efforts conjoints de part et d’autre.

La prochaine visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Russie constitue une étape importante pour permettre aux deux pays de poursuivre et de consolider leurs relations d’amitié traditionnelle et de coopération, répondant ainsi aux aspirations de leurs dirigeants et de leurs peuples.

VNA/CVN