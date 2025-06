Droits de douane

Un appel Trump-Xi pourrait régler les tensions sino-américaines

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient se régler à l'issue d'un échange entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping, qui pourrait intervenir " très prochainement" , voire dès " cette semaine" , ont suggéré dimanche 1 er juin de hauts responsables américains.

>> La Bourse de Paris termine en léger recul

>> À peine suspendus, les droits de douane de Trump maintenus temporairement en appel

>> Trump se cramponne à ses droits de douane, double ceux sur l'acier et l'aluminium importés

Photo : AFP/VNA/CVN

Engagé dans une bataille juridique autour de ses droits de douane, Donald Trump a ravivé vendredi 30 juin les tensions commerciales avec la Chine en accusant Pékin de ne pas respecter les termes de l'accord de détente négocié le 12 mai entre les deux pays à Genève.

Les États-Unis et la Chine étaient parvenus à un accord afin de suspendre temporairement l'escalade commerciale qui avait porté les droits de douane sur les produits américains à 125% et ceux appliqués aux produits chinois à 145%.

Après deux jours de rencontre, Washington et Pékin avaient accepté de réduire temporairement leurs droits de douane pour les abaisser à respectivement 30% et 10%, s'engageant à poursuivre les discussions en vue d'un accord commercial.

"La Chine retient des produits qui sont essentiels à la chaîne d'approvisionnements de l'Inde, de l'Europe et ce n'est pas ce que fait un partenaire commercial fiable. Je suis confiant que lorssque la Chine retient des produits qui sont essentiels à la chaîne d'approvisionnements de l'Inde, de l'Europe et ce n'est pas ce que fait un partenaire commercial fiable. Je suis confiant que lorsque le président Trump et le président du Parti (communiste chinois) Xi s'appelleront, cela pourra être réglé", a déclaré dimanche 1er juin le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lors d'un entretien à la chaîne américaine CBS.

AFP/VNA/CVN