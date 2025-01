Stellantis : baisse de 12% des volumes de véhicules livrés en 2024

Photo : AFP/VNA/CVN

Au quatrième trimestre, les volumes de véhicules - "livrés à nos concessionnaires, à nos distributeurs ou directement par l’entreprise aux clients de détail et aux flottes" de sociétés - s'affichent en baisse de 9% au niveau du groupe, après une chute de 20% au troisième trimestre.

Lors des trois derniers mois de l'année, Stellantis (marques Renault, Peugeot, Fiat, Chrysler...) a livré un total de 1.395.000 unités à son réseau, "un volume qui converge progressivement vers celui des ventes" au client final "qui a reculé d’environ 5% au cours de la période, grâce aux initiatives de réduction des stocks aux États-Unis et aux expéditions en Europe qui ont été soutenues par le lancement de certains modèles de nouvelle génération", selon le communiqué.

Par régions, en Amérique du Nord, "les facturations du quatrième trimestre ont diminué d’environ 115.000 unités par rapport à la même période en 2023, ce qui représente une baisse de 28% en glissement annuel, alors que les ventes ont connu une baisse plus modeste de 5% en glissement annuel", en raison de ce phénomène de réduction des stocks chez les concessionnaires américains.

Concernant l'Europe "élargie", la baisse des facturations a atteint 6% au quatrième trimestre par rapport à un an auparavant, "fortement réduite par rapport au troisième trimestre (-17 % en glissement annuel)", met en avant Stellantis.

Selon le groupe, "les premiers lancements européens de la vague de produits de nouvelle génération de Stellantis connaissent un début prometteur, avec des commandes de plus de 90.000 unités pour la Citroën C3/ëC3, et de plus de 140.000 unités pour les Peugeot 3008, Peugeot 5008 et Opel Grandland".

Ailleurs dans le monde, Stellantis fait état d'une augmentation de 12% des facturations en Amérique du Sud et une "stabilité" au Moyen-Orient et en Afrique, "compensant largement les baisses d’expéditions en Chine, en Inde et en Asie-Pacifique".

À l'instar d'autres géants du secteur, Stellantis traverse une passe difficile après des années de profits record depuis sa fondation en 2021 avec la fusion de PSA (Peugeot-Citroën) et Fiat-Chrysler. En cause, les ventes de véhicules électriques en Europe qui patinent depuis la fin de l'année 2023, surtout faute de modèles abordables.

AFP/VNA/CVN