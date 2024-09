L'Australie et les EAU concluent un accord de libre-échange

L'Australie et les Émirats arabes unis (EAU) ont conclu un accord de libre-échange. Don Farrell, ministre australien du Commerce et du Tourisme, a annoncé mardi 17 septembre que les négociations sur l'accord de partenariat économique global entre l'Australie et les EAU étaient terminées.