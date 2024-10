BFMTV

Après une série de départs, une nouvelle directrice de la rédaction

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Depuis juin 2023, Camille Langlade était directrice des rédactions des 10 chaînes d'info locale BFM. Auparavant, elle avait été cheffe du service politique de BFMTV, après avoir démarré sa carrière à Radio Vatican à Rome, et être passée par Europe 1 et iTélé (devenue CNews).

"Son professionnalisme reconnu, son expérience ainsi que sa parfaite connaissance des équipes de BFMTV seront déterminants pour conduire la chaîne vers de grands succès", a déclaré le directeur général de BFMTV, Fabien Namias, cité dans un communiqué.

Lancée en 2005 et jusqu'alors première chaîne d'information en continu depuis 2008, BFMTV a été devancée en audience en mai, juin et septembre par CNews, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré.

L'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé a racheté en juillet BFM et la radio RMC.

L'état-major de ces médias a été renouvelé : l'ancien patron de LCI Fabien Namias et l'ex-directeur de l'information de Radio France et directeur de franceinfo Jean-Philippe Baille viennent de succéder à Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la chaîne depuis cinq ans, et à son co-pilote Hervé Béroud, directeur général délégué à l'information de RMC BFM. Tous les deux avaient annoncé leur départ dès juillet.

Depuis le 1er octobre, et jusqu'au 31 mai 2025, est ouverte une "clause de cession", du fait du changement de propriétaire : elle permet aux journalistes qui le souhaitent de quitter la chaîne avec des indemnités.

Selon le groupe RMC BFM, une quinzaine de personnes toutes rédactions confondues, ayant majoritairement "une grande ancienneté", ont déjà annoncé saisir cette opportunité. Cela a été le cas de Philippe Corbé, de son adjoint Nicolas Marut et de Julien Mielcarek, directeur délégué à l'information digitale de BFM RMC.

"La nouvelle direction vient d'arriver et prend ses marques. Elle s'inscrit dans la continuité" et "si changement il doit y avoir" pour les grilles, "ce sera à la rentrée prochaine en septembre 2025", avec "le même ADN", avait précisé mi-octobre le groupe présidé par Nicolas de Tavernost.

AFP/VNA/CVN