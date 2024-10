L'or bat un nouveau record dans un marché aux échanges réduits

L'or a atteint un nouveau sommet historique mardi 22 octobre, tandis que les principales devises font du surplace, avant la publication de plusieurs données et des discours cette semaine.

Dans l'après midi, le prix d'une once d'or monte de 0,90%, à 2.744,50 USD. Le métal jaune a dépassé son précédent record absolu atteint la veille et continue de monter. Tout au long de l'année, la demande pour le métal précieux a été alimentée par les attentes de baisses de taux, les achats des banques centrales et la recherche de valeurs refuge en raison de l'instabilité géopolitique, en particulier au Moyen-Orient.

Selon les analystes, l'approche de l'élection présidentielle américaine a renforcé la dynamique haussière, l'incertitude quant à son résultat poussant les investisseurs vers la sécurité de l'or.

Pour des raisons similaires, l'argent a touché un plus haut depuis début octobre 2012, à 34,82 USD l'once.

De son côté, le USD progresse à peine de 0,06% par rapport à l'euro, à 1,0808 USD pour un euro, et d'autant par rapport à la devise britannique, à 1,2976 USD pour une livre.

Les échanges demeurent faibles avant plusieurs publications, et le billet vert conserve ainsi ses gains après sa percée de la veille.

