France

TF1 prévoit de proposer à terme des contenus payants à l'unité sur sa plateforme

"Grâce à l'intégration de ces droits, les utilisateurs pourront bénéficier de nouvelles fonctionnalités permettant un accès à la carte à une diversité d'œuvres et de contenus de haute qualité, disponibles en contrepartie d'un micropaiement", c'est-à-dire le paiement d'une petite somme, a indiqué TF1 dans un communiqué.

L'accord ouvre cette possibilité mais le dispositif n'est pas encore disponible sur TF1+. Lancée début 2024 et priorité stratégique du groupe, la plateforme est gratuite et propose une offre payante sans publicité, TF1+ Premium (5,99 euros par mois).

L'achat à la carte "nous permettra d'avoir une offre payante plus large et plus en phase avec ce que recherchent les Français qui consultent TF1+", a déclaré le Pdg du groupe, Rodolphe Belmer, au journal Les Échos.

Selon lui, cet accord est un "nouveau pas significatif" en raison du développement de cette "offre inédite par le micropaiement".

Selon les termes de l'accord, cela pourra concerner les "œuvres financées par le groupe TF1 de manière substantielle".

L'accord a été signé avec six syndicats de la production audiovisuelle (AnimFrance, SATEV, SPECT, SPI, USPA, SEDPA) et deux sociétés d'auteurs (SACD et Scam). Il se substitue à un précédent signé en décembre 2022.

Plus largement que la seule question de l'achat de contenus à la carte, cet accord "pérennise jusqu'à fin 2028 les engagements pris par le groupe TF1" en termes d'investissement dans les fictions, les documentaires ou les dessins animés, a précisé ce dernier.

L'accord offre à TF1 "un accès à l'ensemble des droits" pour la télé classique et le streaming "sur une durée de 48 mois, pour l'ensemble des œuvres indépendantes qu'il finance à un niveau substantiel".

Parmi les points de l'accord, "le Groupe TF1 amplifie son engagement en faveur de la création d'œuvres patrimoniales à hauteur de 12,57% de son chiffre d'affaires (contre 12,50% précédemment)".

