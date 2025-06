La Chine et les États-Unis ont mené des discussions professionnelles et franches

La Chine et les États-Unis ont mené ces deux derniers jours des échanges professionnels, rationnels, approfondis et francs, a déclaré mardi 10 juin Li Chenggang, représentant chinois au commerce international auprès du ministère du Commerce.

>> "Franches" discussions entre la Chine et les États-Unis

>> Le chef de la diplomatie chinoise rencontre le conseiller américain à la sécurité nationale

>> Le 6e Sommet des villes jumelées États-Unis - Chine dans l'État de Washington

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Li Chenggang, représentant chinois au commerce international auprès du ministère du Commerce, également vice-ministre du Commerce, a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse suite à la première réunion du Mécanisme de consultation économique et commerciale Chine - États-Unis qui s'est tenue à Londres.

Les deux parties se sont mises d'accord, en principe, sur le cadre de mise en œuvre du consensus atteint entre les deux chefs d'État lors de leur entretien téléphonique du 5 juin, ainsi que celui conclu lors des pourparlers à Genève, a-t-il indiqué.

M. Li a espéré que les progrès réalisés lors de la réunion de Londres devraient contribuer à renforcer la confiance entre la Chine et les États-Unis et à promouvoir davantage le développement régulier et sain des relations économiques et commerciales entre les deux pays, ajoutant que la réunion avait également insufflé une énergie positive à la croissance économique mondiale.

Xinhua/VNA/CVN