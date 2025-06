Wall Street ouvre en petite hausse, satisfaite de l'inflation américaine

La Bourse de New York évoluait en petite hausse mercredi 11 juin, soulagée par les chiffres de l'inflation américaine au mois de mai, mais quelque peu retenue par le manque de détails fournis sur l'accord commercial entre négociateurs américains et chinois.

Vers 14h00 GMT, le Dow Jones prenait 0,15%, l'indice Nasdaq avançait de 0,13% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,11%.

"Nous avons eu de bonnes nouvelles concernant la hausse des prix", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

La place américaine a en effet bien accueilli la publication de l'indice CPI sur l'inflation en mai, qui est reparti légèrement à la hausse à 2,4% sur un an, dans la lignée des attentes des analystes.

Toutefois, d'un mois sur l'autre, cet indice a ralenti à 0,1% en mai (contre 0,2% en avril), tiré vers le bas par le recul des prix de l'énergie.

Et, hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, cet indice évolue au même rythme (2,8% sur un an) depuis mars, alors que les analystes s'attendaient à une dégradation.

"En cette année où les droits de douane et les inquiétudes concernant l'inflation ont fait bouger les marchés, la publication du CPI devrait faire pousser les marchés aujourd'hui", souligne dans une note Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

En outre, "les surtaxes douanières imposées par Donald Trump n'ont toujours pas d'impact réel (sur l'inflation, ndlr), ce qui est une bonne nouvelle", observe M. Cardillo.

L'analyste estime par ailleurs que ces données pousseront la banque centrale américaine (Fed) à rester "prudente", alors que Donald Trump a pressé l'institution à baisser ses taux lors de sa réunion la semaine prochaine.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait à 4,44%, contre 4,47% mardi 10 juin en clôture.

Côté droits de douane, le président américain Donald Trump s'est félicité mercredi de l'accord de principe trouvé dans la nuit à Londres entre Washington et Pékin et qui devrait, assure-t-il, permettre la fourniture de terres rares aux États-Unis, louant une relation "excellente" entre les deux pays.

Pékin attend de son côté que Washington reconsidère certains contrôles aux exportations sur les produits américains, notamment technologiques, à destination de la Chine.

Toutefois, "cette nouvelle manque encore de détails essentiels", notent les analystes de Briefing.com, d'où la réaction contenue des investisseurs américains.

Ailleurs, au tableau des valeurs, le géant américain de l'automobile General Motors était recherché (+1,38% à 49,61 dollars).

Le groupe prévoit d'investir "environ 4 milliards de dollars au cours des deux prochaines années" dans ses usines américaines afin d'augmenter la production de véhicules, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le spécialiste des véhicules électriques Tesla gagnait un peu de terrain (+1,40 à 330,64 dollars) après que son patron Elon Musk a déclaré sur son réseau social X qu'il "regrettait" certaines de ses publications visant Donald Trump.

La semaine passée, l'action de Tesla avait dégringolé après une passe d'armes inattendue entre les deux milliardaires.

L'enseigne de lingerie Victoria's Secret gardait difficilement la tête hors de l'eau (+0,11 à 22,20 dollars) après avoir publié des résultats trimestriels mitigés. L'entreprise à notamment revu a la baisse ses prévisions pour le trimestre en cours.

L'action du distributeur de nourriture pour animaux Chewy reculait franchement (-11,29% à 40,63 dollars) malgré des résultats globalement au-dessus des attentes des analystes.

