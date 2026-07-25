Test réussi de la mégafusée Starship, le premier depuis l'entrée en Bourse de SpaceX

La mégafusée Starship que construit SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pour aller sur la Lune et Mars a mené vendredi 24 juillet un vol test réussi, le premier réalisé depuis l'entrée en Bourse record de l'entreprise en juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce mastodonte métallique de 124 m de haut s'est élancé dans le ciel du Texas peu avant 18h00 locales (23h00 GMT).

Il s'agissait du 13e essai de cette fusée qui est la plus grande et la plus puissante jamais développée, et le deuxième de sa dernière version, nommée V3.

Après que les deux étages de la fusée se sont séparés dans les airs, plusieurs tests et manœuvres ont été menés avec succès sur le propulseur et le vaisseau avant qu'ils ne finissent leur course dans les eaux comme convenu.

Si le premier étage est tombé un peu plus brutalement qu'escompté dans le Golfe du Mexique, le vaisseau s'est lui délicatement posé à la surface de l'océan Indien, sous les acclamations d'ingénieurs criant "USA, USA".

"C'est l'amerrisage le plus doux qu'on ait jamais fait", s'est exclamé Dan Huot, un responsable de SpaceX lors de la retransmission en direct, évoquant "un scénario de rêve".

Si SpaceX a montré lors de précédents tests qu'elle parvenait à récupérer le gigantesque propulseur grâce à une technique spectaculaire et extrêmement complexe - l'engin revenant sur la tour de lancement pour être récupéré par des bras mécaniques, elle cherchait vendredi 24 juillet à tester les limites de l'appareil et a pour cela éteint volontairement certains moteurs.

Il s'agissait de la deuxième tentative de lancement menée pour ce vol, qui est le premier depuis la tonitruante entrée en Bourse de l'entreprise mi-juin.

La semaine passée, le premier essai avait été annulé à la dernière minute à cause d'un problème technique. Alors que la fusée s'apprêtait à s'élever dans le ciel, plusieurs moteurs ne s'étaient pas allumés comme prévu, "déclenchant une interruption automatique du lancement", avait expliqué Elon Musk, patron de SpaceX sur X.

Ce problème avait ravivé les inquiétudes quant aux progrès réalisés par l'entreprise.

SpaceX affirme vouloir se servir de cette fusée dans les années prochaines pour voyager rapidement entre des métropoles sur Terre mais aussi rejoindre Mars et la Lune, Starship devant jouer un rôle important dans le programme lunaire Artémis de la NASA.

Mais l'entreprise et son patron sont également célèbres pour leurs échéances optimistes repoussées à répétition et leur abandon de certains projets.

Le chef de la NASA, Jared Isaacman, a félicité l'entreprise pour son lancement réussi.

"Lorsque Starship sera opérationnel, ses capacités changeront la donne, notamment en nous garantissant de ne plus jamais renoncer à la Lune !", a-t-il assuré sur X.

AFP/VNA/CVN



