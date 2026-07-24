Incendies en Espagne : plus de 430 personnes âgées ou handicapées évacuées

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|Un avion combat un incendie près du village de Vilaboa, dans le Nord-Ouest de l'Espagne le 22 août.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Des images télévisées montraient des agents de la Garde Civile portant des masques aidant des personnes âgées en fauteuil roulant à monter dans des bus, pendant les opérations d'évacuation des maisons de retraite.
La plus grande opération d'évacuation a eu lieu à San Martín de Valdeiglesias, à 75 kilomètres du centre de la capitale : la plupart des 178 résidents de la maison de retraite privée "Lopez Rumayor" ont été transférés vers le gymnase municipal, a indiqué le gouvernement régional dans un communiqué.
Deux autres maisons de retraite ont été évacuées à Aldrea del Fresno, ainsi qu'une à Pelayos de la Presa et une autre à Navas del Rey.
Les autorités ont ordonné l'évacuation d'environ 10.000 personnes dans la région de Madrid en raison de plusieurs incendies simultanés, où certains habitants de la ville se sont réveillés avec une odeur de fumée, selon des résidents.
AFP/VNA/CVN