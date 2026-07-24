Incendies en Espagne : plus de 430 personnes âgées ou handicapées évacuées

Plus de 430 personnes âgées et personnes handicapées ont été évacuées vendredi 24 juillet de cinq établissements de soins dans la région de Madrid en raison des dangers liés aux incendies de forêt, a indiqué le gouvernement régional de Madrid.

>> Incendies : Paris sollicite l'aide de l'UE, état d'urgence en Espagne

>> Espagne : des feux difficiles à contrôler à moins de 100 km de la capitale

Photo : AFP/VNA/CVN

Des images télévisées montraient des agents de la Garde Civile portant des masques aidant des personnes âgées en fauteuil roulant à monter dans des bus, pendant les opérations d'évacuation des maisons de retraite.

La plus grande opération d'évacuation a eu lieu à San Martín de Valdeiglesias, à 75 kilomètres du centre de la capitale : la plupart des 178 résidents de la maison de retraite privée "Lopez Rumayor" ont été transférés vers le gymnase municipal, a indiqué le gouvernement régional dans un communiqué.

Deux autres maisons de retraite ont été évacuées à Aldrea del Fresno, ainsi qu'une à Pelayos de la Presa et une autre à Navas del Rey.

Les autorités ont ordonné l'évacuation d'environ 10.000 personnes dans la région de Madrid en raison de plusieurs incendies simultanés, où certains habitants de la ville se sont réveillés avec une odeur de fumée, selon des résidents.

AFP/VNA/CVN