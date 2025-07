MotoGP : Marquez s'impose en Allemagne, Quartararo 4e

Photo : AFP/VNA/CVN

Le sextuple champion du monde a encore prouvé qu'il était dans son jardin sur le tracé allemand puisqu'il y a décroché sa neuvième victoire en dix GP dans la catégorie reine, un record.

Marc Marquez, qui a été en tête de bout en bout de la course, a finalement devancé ses deux poursuivants au championnat, son frère Alex et son coéquipier Bagnaia, qui sont désormais relégués respectivement à 83 et 147 longueurs à mi-saison.

"Le Sachsenring est vraiment un circuit très spécial pour moi. Je me suis senti en pleine confiance dès le début de la course. C'est un moment incroyable. On est à mi-saison, pour l'instant ça se passe très bien mais il reste encore une moitie de saison et il faudra rester concentré", a souligné le Catalan.

La course a été marquée par une hécatombe puisque seulement 10 pilotes sont allés au bout, une première depuis le GP d'Australie en 2011 !

Huit pilotes on en effet chuté dimanche 13 juillet alors que deux autres étaient forfait après leurs chutes samedi 12 juillet, l'Espagnol Maverick Vinales (KTM-Tech3) et l'Italien Franco Morbidelli (Ducati-VR46).

De plus, deux autres pilotes étaient absents sur blessure: le champion du monde en titre espagnol Jorge Martin, qui effectuera son retour la semaine prochaine en République tchèque, et le Thaïlandais Somkiat Chantra, blessé à un genou la semaine à l'entraînement et opéré dans la foulée.

Cela a permis au Français Fabio Quartararo (Yamaha) de prendre une inespérée quatrième place mais à près de vingt secondes du vainqueur après avoir encore une fois manqué de rythme en course.

"Je n'ai eu aucune sensation du premier au dernier tour, je n'arrive pas à prendre plaisir... On travaille dur mais on n'y arrive pas, c'est très frustrant", a lâché le Niçois au micro de Canal+.

L'autre Français, Johann Zarco (Honda-LCR), est tombé au 18e des 30 tours alors qu'il venait de grimper au cinquième rang après la chute de Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), qui était alors dauphin de Marc Marquez.

