Euro-2025 : Cascarino libère les Bleues qui se hissent en quarts

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec neuf points, trois victoires en trois matches dans le groupe le plus relevé de la compétition notamment avec l'Angleterre championne d'Europe en titre (2-1), les Tricolores terminent à la première place et se frotteront donc à l'Allemagne, affectée par la blessure de sa capitaine Giulia Gwinn, samedi prochain dans le même stade de Bâle.

Ce sera la revanche de la demi-finale de 2022 en Angleterre où les Allemandes avaient éliminé les Bleues de Corinne Diacre (2-1).

Mais, malgré un score large, rien n'a été simple dimanche soir pour les joueuses de Laurent Bonadei, qui se sont libérées au retour des vestiaires, portées par une cadre discrète jusque-là, Delphine Cascarino, qui a mis à l'abri ses coéquipières grâce à tout son talent. La facteur X de ce troisième match.

Jusque-là tout était compliqué, et pas forcément du côté de la défense centrale, Alice Sombath et Thiniba Samoura, âgées toutes les deux de 21 ans, et qui ont bien tenu ce choc. Griedge Mbock et Maëlle Lakrar, toujours blessées, ne sont elles pas rentrées en jeu.

Après avoir ouvert le score sur un beau mouvement entre Marie-Antoinette Katoto et la capitaine du soir Sandie Toletti (sortie blessée avant l'heure de jeu), qui a marqué le soir de ses 30 ans (1-0, 22e), les Bleues ont sombré collectivement et sont retombées dans leurs travers pendant de longues minutes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme si la force mentale amenée par le préparateur Thomas Sammut et le nouvel élan de groupe souligné depuis plusieurs mois avaient disparu en l'espace d'un quart d'heure.

Pas assez agressives dans les duels, elles ont encaissé l'égalisation sur une sublime frappe de Victoria Pelova (1-1, 26e) après un bel arrêt de Pauline Peyraud-Magnin, avant de se faire passer devant après un but contre son camp complètement évitable de Selma Bacha (2-1, 41e).

Doublé de Cascarino, une passe décisive

Alors que les Bleues n'avaient besoin que d'un nul pour rejoindre leur cinquième quart d'affilée d'un Euro et que les Pays-Bas devaient gagner avec plus de trois buts d'écart, le scénario jusque-là improbable d'une élimination si précoce a même été envisagé.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais la pause et un possible discours de leur coach ont tout changé car elles sont revenues plus libérées et se sont mieux trouvées dans un stade rempli d'environ 10.000 supporters "Oranje", qui ont fait une marche dans la ville juste avant la rencontre derrière un bus impérial, et de la moitié de soutiens français, mais bruyants.

Trop discrète en première période, Delphine Cascarino a éclaboussé de tout son talent. Elle a parfaitement percuté dans l'axe avant de servir "MAK" (2-2, 61e), puis de faire un super numéro pour passer devant grâce à une pure frappe (3-2, 65e). Deux minutes plus tard, elle a inscrit un doublé (4-2, 67e), avec toujours Marie Katoto dans les parages. La connexion des deux vedettes a tout changé.

Friable pendant une heure, l'équipe de France s'est appuyée sur son attaque, qui est l'une des meilleures d'Europe quand elle joue libérée.

