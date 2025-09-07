Tennis : la N°1 mondiale Aryna Sabalenka gagne un deuxième titre d'affilée à l'US Open

La N°1 mondiale Aryna Sabalenka a remporté samedi un deuxième US Open d'affilée, son premier titre majeur en 2025, en dominant l'Américaine Amanda Anisimova (9 e ) 6-3, 7-6 (7/3).

Photo : AFP/VNA/CVN

Désormais quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem, la Bélarusse de 27 ans s'était inclinée cette saison en finale de l'Open d'Australie en janvier puis de Roland-Garros en juin.

Anisimova, elle, est battue pour la deuxième fois de suite en finale d'un Grand Chelem après sa terrible défaite 6-0, 6-0 face à Iga Swiatek à Wimbledon.

La patronne du circuit féminin est la première joueuse depuis Serena Williams à conserver son titre deux années de suite à l'US Open.

L'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem avait même remporté trois années d'affilée à New York, entre 2012 et 2014.

En plus de ses deux titres à New York, Sabalenka a gagné l'Open d'Australie en 2023 et en 2024.

Avant de décrocher samedi 7 septembre sa 100e victoire en Grand Chelem, la Bélarusse était menée six victoires à trois par Anisimova dans leurs duels.

La native du New Jersey l'avait notamment battue en demi-finales de Wimbledon.

L'Américaine de 24 ans, malgré une abondance de fautes directes, s'est mieux défendue samedi 6 septembre que lors de sa première finale de Grand Chelem en juillet sur le gazon londonien.

Mais cela n'a pas suffi face à la puissance et l'expérience de Sabalenka, qui s'est assurée le gain de la première manche en breakant à 4-3 après une entame de match très serrée où les deux joueuses ont enchaîné breaks et débreaks.

Dans le deuxième acte, Anisimova a remonté par deux fois un break de retard pour pousser son adversaire au jeu décisif, remporté sans trembler par la Bélarusse.

Anisimova grimpera dans le prochain classement WTA à la 4e place mondiale, le rang le plus élevé de sa carrière.

Sabalenka était elle assurée de rester N°1 mondiale depuis sa qualification pour les quarts de finale à New York.

AFP/VNA/CVN