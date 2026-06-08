Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026

Synergies et engagement proactif au cœur de la coopération régionale

Le troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), prévu les 9 et 10 juin à Hanoï, confirme le rôle et la position croissants du Vietnam dans la promotion d’une ASEAN plus intégrée, plus résiliente et davantage tournée vers l’avenir, a déclaré le Professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew de Singapour.

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Selon le Professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew de Singapour., alors que le monde traverse de profondes mutations politiques et économiques et que l’Asie gagne en influence avec l’essor de grandes puissances telles que la Chine et l’Inde, le rôle central de l’ASEAN devient de plus en plus important.

La région dispose d’atouts considérables grâce à une vision commune, une intégration croissante et un développement durable. Il a souligné que l’ASEAN réunit à la fois des modèles de réussite comme Singapour et des économies en pleine transformation telles que le Vietnam, l’Indonésie ou la Malaisie, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour l’avenir du bloc.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur a estimé que le Vietnam joue désormais un rôle plus actif dans les affaires régionales. Grâce à son intégration profonde dans l’économie mondiale, à sa place croissante dans les chaînes de valeur technologiques, ainsi qu’à ses efforts dans la transition verte, la transformation numérique et l’intelligence artificielle, le pays contribue de manière significative à la dynamique régionale. L’organisation de l’AFF 2026 illustre ainsi la volonté du Vietnam de participer activement à l’orientation stratégique de l’ASEAN.

Concernant les priorités du forum, Vu Minh Khuong a souligné que l’ASEAN pourrait renforcer sa croissance et sa compétitivité en exploitant davantage les synergies entre ses économies. Il a plaidé pour une coopération plus étroite dans les domaines du numérique, des énergies vertes, du commerce, du tourisme et, en particulier, de la sécurité énergétique. Selon lui, la constitution de réserves énergétiques solides, le développement des énergies renouvelables et l’interconnexion des réseaux électriques régionauxpermettraient à l’ASEAN d’accroître sa résilience face aux chocs mondiaux.

Il a également mis en avant le potentiel du Vietnam et de la sous-région du Mékong en tant que centre majeur de production alimentaire, capable de contribuer à la sécurité alimentaire régionale et mondiale. Pour le professeur, l’ASEAN doit poursuivre ses efforts en faveur de l’innovation, de l’application des sciences et technologies et de l’attraction des investissements internationaux afin de consolider son développement.

Vu Minh Khuong s’est dit convaincu que l’ASEAN demeurera l’une des régions les plus dynamiques du monde dans les années à venir et que le Vietnam continuera d’en être l’un de ses exemples les plus marquants

VNA/CVN