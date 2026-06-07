Halte aux nuisances pour l’environnement et la santé

La semaine dernière, la Une du numéro 22 rappelait que la province de Cà Mau, à l’extrême Sud du Vietnam, ne se distingue pas seulement par ses richesses naturelles et gastronomiques. Elle est également devenue un pôle majeur dans le domaine de l’énergie, comme le montrait la photo du complexe gaz-électricité-engrais.

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On y observait plusieurs réservoirs sphériques de gaz de pétrole liquéfié (GPL, ou LPG en anglais), couramment utilisés dans les complexes industriels vietnamiens, notamment ceux de PV GAS. L’un d’eux portait l’inscription “V-5104 LPG STORAGE TANK”, correspondant à une unité de stockage spécialisée.

Cette illustration soulignait que le Vietnam en produit, principalement grâce à PV GAS et à des installations de traitement telles que celles de Cà Mau. Toutefois, les capacités nationales ne couvrent encore qu’une partie des besoins du pays, qui demeure tributaire des importations afin de garantir la stabilité de son alimentation énergétique.

Au-delà de ce constat industriel, l’édition invitait également à réfléchir à l’augmentation des besoins en ressources et aux orientations retenues pour les décennies à venir. Le Vietnam maintient en effet son objectif d’une croissance économique à deux chiffres entre 2026 et 2030, tout en visant la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Dans cette perspective, les autorités doivent concilier plusieurs impératifs : réduire les émissions polluantes afin de protéger l’environnement et la santé publique, tout en assurant un système d’approvisionnement stable et durable.

La Résolution N°70 du Politburo du Parti, publiée le 20 août 2025 et consacrée à la sécurité énergétique nationale jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045, s’inscrit dans cette stratégie. Pour répondre aux besoins futurs, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) concentre actuellement ses investissements sur les complexes électriques fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), à ne pas confondre avec le GPL.

Acteur central de la transition énergétique et de la sécurisation des ressources, Petrovietnam mise également sur le développement de pôles industriels plus respectueux de l’environnement, notamment à Vung Ang, dans la province de Hà Tinh (Centre), ainsi que dans le quartier d’Ô Môn, à Cân Tho (Sud).

De vastes chantiers restent à mener, sans oublier l’éolien offshore, appelé à valoriser le potentiel considérable dont dispose le pays dans ce domaine.

Hervé Fayet/CVN