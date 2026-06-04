SpaceX veut lever 75 milliards de dollars pour sa fracassante entrée en Bourse

La société aérospatiale SpaceX d'Elon Musk a confirmé mercredi 3 juin vouloir réaliser la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, en levant 75 milliards de dollars sur une valorisation totale de 1.765 milliards.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon des documents publiés par le gendarme boursier américain (SEC), l'entreprise va mettre en vente plus de 555 millions d'actions au prix unitaire de 135 dollars.

L'opération pourrait intervenir dès le 12 juin.

Au total, le joyau du milliardaire Elon Musk viendrait exploser le record de levée de fonds lors d'une entrée en Bourse, détenu jusqu'à présent par le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco avec 25,6 milliards de dollars récoltés en 2019.

Mais cette levée ne représenterait qu'une goutte d'eau comparée à l'immense valorisation envisagée : 1.765 milliards de dollars, plaçant directement SpaceX parmi les poids lourds de Wall Street.

En cas de forte demande, la société a déjà prévu la possibilité de vendre un peu plus de titres, de quoi encore faire grimper sa taille.

En l'état, la valorisation envisagée dépasserait celle du constructeur de véhicules électriques Tesla, autre société associée à Elon Musk.

Pas forcément pour longtemps, estime Dan Ives, analyste de Wedbush Securities, qui s'attend à une fusion entre les deux entités en 2027.

"(Elon) Musk souhaite détenir et contrôler une plus grande partie de l'écosystème de l'intelligence artificielle et, étape par étape, le Saint Graal pourrait consister à combiner d'une manière ou d'une autre SpaceX et Tesla afin de créer un lien entre ces deux géants de la technologie qui cherchent à mener la révolution de l'IA", note-t-il.

"Étroitement liée à Elon Musk"

SpaceX chapeaute plusieurs activités diverses, le lancement de fusée, un réseau internet satellitaire (Starlink), un laboratoire d'intelligence artificielle (xAI) et un réseau social (X).

Avec SpaceX, Elon Musk assume même des projets fous : rejoindre la Lune et, plus tard, Mars.

La société de Starbase (Texas) bénéficie d'un engouement particulier qui lui permet d'envisager une capitalisation boursière représentant près de cent fois son chiffre d'affaires, et ce, malgré une année 2025 déficitaire.

Avant même que ses actions soient disponibles à la vente sur le marché boursier traditionnel, les investisseurs - y compris les particuliers - se sont rués sur les fonds de placement, le marché secondaire ou même les sites de paris pour profiter de la vague SpaceX.

"SpaceX est étroitement liée au succès d'Elon Musk, qui occupe les fonctions de directeur général, directeur technique et président du conseil d'administration", rappelle Thomas Shipp, du gestionnaire de fortune LPL Financial.

Malgré la cotation de SpaceX, M. Musk devrait conserver le contrôle de l'entreprise, avec plus de 80% des droits de vote, selon les documents déposés auprès de la SEC, tout en conservant un peu moins de la moitié du capital.

Sa fortune personnelle pourrait même franchir la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars.

Habitué à poster frénétiquement sur son réseau social X, Elon Musk n'a pas réagi mercredi dans la foulée à la publication des documents sur le site de la SEC.

"Test majeur" pour Wall Street

L'entreprise aérospatiale a reconnu que cet arrangement ne serait pas sans risque pour les investisseurs, soulignant qu'Elon Musk "aura le pouvoir de contrôler l'issue des questions nécessitant l'approbation des actionnaires, y compris l'élection" de son conseil d'administration.

Autre obstacle : l'entreprise évoque un "niveau d'endettement élevé" susceptible d'avoir "un impact négatif significatif" sur sa situation financière.

"Cette cotation représente le premier test majeur pour les marchés d'actions après des années d'activité modérée en matière d'introductions en Bourse", souligne Dan Ives.

D'autres mastodontes pourraient rejoindre SpaceX dont Anthropic, fleuron américain de l'intelligence artificielle qui a annoncé avoir déposé lundi son projet de cotation.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, pourrait lui emboîter le pas. Ces rivaux ont une valorisation qui s'approche des 1.000 milliards de dollars.

"Très souvent, ces entreprises (...) très médiatisées suscitent beaucoup d'enthousiasme" puis "leur cours s'effondre au cours des six premiers mois ou des douze premiers mois", prévient toutefois auprès de l'AFP Adam Sarhan, du cabinet 50 Park Investments.

AFP/VNA/CVN