L'aversion au risque gagne la Bourse de Paris après le regain de tensions au Moyen-Orient

La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi 3 juin, lestée par la montée des tensions au Moyen-Orient entraînant une hausse des prix du pétrole et un regain d'aversion au risque sur les marchés mondiaux.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette parisien CAC 40 a perdu 0,71%, pour terminer à 8.150,42 points. La veille, le panier des 40 principales valeurs boursières françaises avait progressé de 0,77% clôturant à 8.209,09 points.

La séance est marquée par un "marché très défensif", relève Xavier Girard, responsable du conseil expert Milleis Banque Privée, interrogé par l'AFP, dans un contexte de forte incertitude géopolitique .

Il ne s'agit pas "d'une vente panique, mais clairement d'une séance marquée par l'aversion au risque", explique Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"Les prix du pétrole ont fortement progressé, les inquiétudes concernant l'inflation sont revenues au premier plan et les marchés ont de nouveau dû intégrer la possibilité que le conflit autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz se transforme en un choc macroéconomique plus durable et plus dommageable", résume-t-il.

Les valeurs défensives, considérées comme des refuges en période d'incertitude, ont en effet mieux résisté.

Air Liquide a ainsi gagné 1,90% à 179,90 euros, Engie a pris 0,86% à 26,84 euros et Danone a gagné 0,41% à 64,30 euros.

À l'inverse, les valeurs dites "cycliques", beaucoup plus sensibles à la conjoncture économique, se sont inscrites en nette baisse.

Les constructeurs automobiles s'affichent dans le rouge avec Renault (-2,71% à 27,26 euros) et Stellantis (-4,04% à 6,36 euros) en nette baisse.

Le luxe a également flanché, avec Kering cédant 4,07% à 244,05 euros, LVMH en baisse de 2,98% à 460,85 euros et Hermès reculant de 2,46% à 1.564 euros. L'Oréal a aussi perdu 2,22% à 370,45 euros.

"À l'incertitude entourant l'évolution de la situation au Proche-Orient s’ajoute désormais un vieux facteur de risque qui refait surface avec les nouvelles menaces de droits de douane punitifs en provenance de la Maison Blanche", relève Andreas Lipkow de CMC Markets.

Valeo s'enflamme

Le titre de l'équipementier automobile Valeo s'est envolé de 18,39% à 16,64 euros mercredi 3 juin à la Bourse de Paris, après des notes d'analystes ayant relevé son potentiel de croissance dans le refroidissement des centres de données pour IA.

Dans sa dernière note, citée par Bloomberg, JPMorgan estime que Valeo "devrait tirer profit du développement de l'IA", grâce à "ses solutions de refroidissement des batteries pour les centres de données".

Une autre note publiée par Jefferies mercredi 3 juin a aussi souligné le "potentiel de croissance" dans la "gestion thermique des systèmes de stockage d'énergie par batterie et de centres de données".

Champagne pour Maison Pommery

L'action de la maison de champagne Maison Pommery a grimpé mercredi 3 juin de 15,59% à 11,05 euros, après avoir annoncé mardi être entrée en négociations exclusives avec le fabricant allemand de vin mousseux Henkell "pour une période de deux mois" en vue d'un "rapprochement stratégique".

Si le projet devait aboutir, Henkell deviendrait l'actionnaire majoritaire de Maison Pommery, nouveau nom de Vranken Pommery depuis janvier, précise l'entreprise.

AFP/VNA/CVN