Une chaleur dangereuse frappe de nombreuses régions des Philippines

Photo : CTV/CVN

L'agence prévoit que les intempéries pourraient durer jusqu'en mai en raison de l'impact du phénomène El Nino qui coïncide avec la saison sèche dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

PAGASA a prédit qu'un indice de chaleur à 43 degrés Celsius - un niveau dangereux - pourrait survenir dans quatre endroits, dont la ville de Dagupan (province de Pangasinan), les villes d'Aparri et Tuguegarao (province de Cagayan) et la municipalité d'Aborlan (province de Palawan). Un L'indice de chaleur à 42 degrés Celsius peut survenir dans cinq autres régions, notamment Echague (province d'Isabela), Puerto Princesa (Palawan), Roxas (Capiz) et les villes de Zamboanga et Cotabato.

Pendant ce temps, l'indice de chaleur qui indique la température ressentie par le corps humain lorsque l'humidité relative est prise en compte avec la température de l'air, devrait se situer entre 39 et 40 degrés Celsius dans la capitale Manille.

PAGASA a déclaré que l'indice de chaleur "dangereux" se situe entre 42 et 51 degrés Celsius, ce qui peut provoquer des crampes, un épuisement dû à la chaleur et même un coup de chaleur. Pendant ce temps, le niveau de l'indice de chaleur "extrêmement dangereux" de 52 degrés Celsius ou plus peut provoquer un choc thermique immédiat.

Compte tenu de ces conditions, PAGASA conseille au public de limiter les activités extérieures, notamment à midi, et de rester hydraté en buvant beaucoup d'eau. De plus, les personnes qui s'aventurent à l'extérieur sont invitées à utiliser des parapluies, des chapeaux et des vêtements à manches pour se protéger du soleil.

Plus tôt ce mois-ci, les responsables de l'éducation aux Philippines ont déclaré que des centaines d'écoles du pays, dont beaucoup à Manille, avaient dû passer à l'apprentissage en ligne pour garantir la santé des élèves en raison du temps chaud.

VNA/CVN