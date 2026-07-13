Soixante-cinq minutes pour faire renaître un cœur

Le 12 juillet, l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir réalisé avec succès sa 13 e transplantation cardiaque, sauvant la vie d'un patient de 29 ans en état critique grâce à un cœur prélevé à Hanoï.

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Photo : UMC/CVN

Auparavant, un homme de 41 ans avait été victime d'un grave accident du travail et transféré à l'Hôpital de l'amitié Viêt Duc, à Hanoï, souffrant de lésions cérébrales sévères. Malgré tous les efforts des médecins, son décès en état de mort cérébrale a été constaté conformément aux procédures et aux réglementations médicales en vigueur.

Dans ce moment de profonde douleur, sa famille a pris une décision d'une immense générosité en acceptant de faire don de ses organes et de ses tissus afin d'offrir une nouvelle chance de vivre à des patients en attente de transplantation.

Après examen de la liste nationale d'attente et évaluation des critères médicaux, le Centre national de coordination des transplantations d'organes a identifié un patient hospitalisé à l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville (UMC) comme receveur prioritaire pour cette transplantation cardiaque.

Le receveur est un jeune homme de 29 ans atteint d'une cardiomyopathie dilatée. Depuis la fin de l'année 2025, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises en raison d'un essoufflement, d'œdèmes des membres inférieurs et d'une insuffisance cardiaque décompensée. À certains moments, sa fraction d'éjection ventriculaire gauche n'était plus que de 11%.

Malgré un traitement médicamenteux et l'implantation d'un défibrillateur automatique, son insuffisance cardiaque continuait de s'aggraver. La transplantation cardiaque représentait alors son ultime espoir de survie.

Photo : UMC/CVN

Conformément aux directives de la direction de l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, le protocole de transplantation interhospitalière a été immédiatement activé.

Parallèlement au transport du greffon, les équipes médicales de Hô Chi Minh-Ville ont préparé sans délai le bloc opératoire, le système de circulation extracorporelle ainsi que l'ensemble des équipements et des ressources humaines nécessaires, afin de pouvoir procéder à la transplantation dès l'arrivée du cœur.

En raison de la longue distance séparant Hanoï de Hô Chi Minh-Ville, la durée d'ischémie froide du greffon était inévitablement prolongée, réduisant considérablement le temps disponible pour les anastomoses chirurgicales.

Grâce à la coordination étroite entre les équipes médicales, les forces de police chargées d'ouvrir la voie et la compagnie aérienne, le cœur, prélevé à l'Hôpital de l'amitié Viêt Duc, a été transporté vers le Sud dans un délai exceptionnellement court.

Dès son arrivée au bloc opératoire, les chirurgiens de l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville n'ont eu besoin que de 65 minutes pour réaliser les anastomoses, rétablir la circulation sanguine et faire battre à nouveau le cœur dans la poitrine du receveur. Il s'agit du délai le plus court jamais enregistré parmi les transplantations cardiaques réalisées par l'établissement.

Le Professeur-Docteur Nguyên Hoàng Dinh, directeur adjoint de l'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville et chef de l'équipe de transplantation cardiaque, a expliqué que chaque geste chirurgical devait être minutieusement calculé afin de réduire au maximum le temps opératoire tout en garantissant la précision et la sécurité de l'intervention.

"Une préparation rigoureuse, l'expérience acquise au fil des précédentes transplantations et la parfaite coordination de l'ensemble de l'équipe nous ont permis d'achever rapidement cette greffe. Soixante minutes après la reprise de l'activité cardiaque, l'échocardiographie montrait un cœur battant vigoureusement et présentant une fonction initiale satisfaisante", a-t-il déclaré.

Le patient poursuit actuellement sa prise en charge en soins intensifs postopératoires. Les médecins espèrent une évolution favorable qui lui permettra de retrouver progressivement la santé et d'entamer une nouvelle vie.

L'Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville a exprimé sa profonde gratitude envers le donneur d'organes et sa famille pour ce geste d'une immense générosité, qui a permis de prolonger et de sauver une vie.

Xuân Lôc/CVN