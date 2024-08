Singapour et les États-Unis signent un accord pour étudier la technologie nucléaire

Singapour et les États-Unis ont signé le 31 juillet un accord historique visant à étudier comment la technologie nucléaire peut soutenir les besoins climatiques et énergétiques.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

L'accord, communément appelé "accord 123", a été signé par la ministre singapourienne des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan et le secrétaire d'État américain Antony Blinken au deuxième jour de la visite officielle de ce dernier dans la cité-État.

L'accord, qui permettra une coopération nucléaire plus approfondie entre Singapour et les États-Unis, devrait entrer en vigueur d'ici la fin de cette année et durera 30 ans.

Toutefois, selon la Déclaration commune, Singapour n'a pris aucune décision concernant le déploiement de l'énergie nucléaire dans ce pays. L'accord permettra également à Singapour de collaborer avec d'autres pays qui utilisent des technologies et des conceptions d'énergie nucléaire contenant des composants ou une propriété intellectuelle d'origine américaine.

Dans son discours lors de la cérémonie de signature, Vivian Balakrishnan a déclaré que Singapour considère la non-prolifération nucléaire comme essentielle à la paix et à la sécurité internationales.

Il a ajouté que l'accord, qui doit être ratifié par le Congrès américain, facilite l'accès à l'information et à l'expertise technologique et permet à Singapour d'approfondir ses relations avec les experts nucléaires civils aux États-Unis.

Singapour étudie la faisabilité de l'énergie nucléaire comme source d'énergie potentielle pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Un rapport de 2022 sur l'avenir énergétique de Singapour a déclaré que l'énergie nucléaire pourrait répondre à environ un dixième des besoins énergétiques du pays d'ici 2050.

VNA/CVN