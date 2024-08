L'Indonésie étudie l'adhésion à l'OCDE

Le gouvernement indonésien a mis en place une coopération avec l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA) pour approfondir l'étude du processus d'adhésion du pays à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans le cadre d'un protocole d'accord (MoU) signé entre les deux parties le 30 juillet.

Photo : AFP/VNA/CVN

ERIA est un groupe de réflexion spécialisé dans les études et recommandations politiques pour les régions ASEAN et Asie de l'Est.

Le ministre coordinateur des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que le protocole d'accord englobe diverses formes de coopération.

La première concerne une étude conjointe sur l'adhésion de l'Indonésie à l'OCDE et à l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP). L'ERIA mènera une étude sur les avantages, les simulations de scénarios et la création d'un bureau de gestion de projet de l'OCDE.

Le deuxième domaine de coopération concerne la création du Centre ASEAN Zero Emission, dont l'inauguration est prévue fin août.

Le troisième axe porte sur la coopération au sein de Future Ready ASEAN pour développer la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, dans le but d'élargir les marchés de l'automobile et des batteries.

Airlangga Hartarto a souligné que la collaboration avec l'ERIA favorisera également le développement des économies numériques et durables. La coopération future comprendra des recherches sur la transformation numérique et la promotion de l'écosystème des start-ups dans l'ASEAN.

Il a déclaré que la coopération impliquera des études approfondies, des publications conjointes, l'élaboration de politiques et le renforcement des capacités, ajoutant que le partenariat est initialement prévu pour deux ans, avec possibilité de prolongation.

Le président de l'ERIA, Tetsuya Watanabe, a exprimé la volonté de l'institut de soutenir l'Indonésie dans le renforcement de la coopération économique internationale, affirmant l'engagement de l'ERIA à aider le pays dans ses efforts d'adhésion à l'OCDE et au CPTPP, ainsi que dans le développement de son industrie des semi-conducteurs.

VNA/CVN