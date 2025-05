Sarah Lezito, reine des cascades à moto d'Epernay à Hollywood

Photo : AFP/VNA/CVN

Moteur... action ! Sa Kawasaki rouge chromée à peine enfourchée, la jeune femme vient briser la quiétude de la campagne d'Epernay.

Sur sa piste - qu'elle a achetée il y a quelques années - perdue au milieu des vignes de la Marne, Sarah Lezito enchaîne les figures avec une dextérité déconcertante malgré quelques chutes, ses longs cheveux bruns au vent.

Debout, les deux pieds sur sa monture de 200 kg lancée à allure modérée, ou assise sur le guidon de celle-ci, la motarde "se défoule", le casque vissé sur la tête et son "porte-bonheur", un bracelet de perles en plastique, accroché à la poignée gauche de sa moto.

"Ici c'est un peu mon temple, raconte-t-elle , là où on pense que je travaille mais ça me permet surtout de relâcher toute la pression".

Aujourd'hui vedette de la moto acrobatique, celle que l'on surnomme aussi la "championne du monde de stunt" (cascade en anglais) - même s'il n'existe aucun championnat mondial reconnu - a commencé ses acrobaties il y a près de 20 ans, sans penser qu'un jour elle doublerait Scarlett Johansson.

"Une femme sur un milliard"

"Je suis tombée dans le stunt en regardant des vidéos", se souvient la native d'Epernay. "Personne dans ma famille n'était dans le monde des sports mécaniques. Mon père avait juste un quad agricole, pas du tout fait pour une pratique sportive mais j'ai commencé à essayer de faire des roues arrière avec dans un champ".

Photo : AFP/VNA/CVN

À l'époque, la "gamine du village" se destinait à une carrière dans la viticulture, le milieu dans lequel elle a grandi, et commence à poster ses premières vidéos de stunt sur YouTube.

Jusqu'à celle postée en mars 2013, intitulée "One out of a billion girls" - "Une fille sur un milliard" - où elle enchaîne les figures. "C'est grâce à cette vidéo qu'ils m'ont repérée". "Ils" ? Les équipes du film Avengers 2.

Quelques mois plus tard, l'étudiante alors en BTS viticulture et oenologie arrête ses études et s'envole pour la Corée du Sud. Sa mission : réaliser les cascades de Scarlett Johansson.

Parce qu'elle s'est "vite habituée à ce monde", la Marnaise décide d'en faire son métier - un métier dont elle ignorait à l'origine l'existence.

Une dizaine d'autres films suivront, comme Inferno, Millenium, Black Widow - où elle double de nouveau Scarlett Johansson - et Batman avec Zoë Kravitz. "J'ai rencontré toutes les actrices que j'ai doublées", savoure encore la trentenaire.

Très populaire

Si la cascadeuse assure n'avoir jamais eu peur "chez elle", en revanche, sur les films, la crainte s'est souvent fait ressentir : "j'ai par exemple dû rouler dans les flammes pour Bad Girl, un film qui n'est jamais sorti. Sur le papier, c'était très simple mais en réalité, je n'avais pas de casque", raconte-t-elle.

Photo : AFP/VNA/CVN

À l'été 2023, en plein tournage du film The Killer à Paris, Sarah Lezito a été victime d'une lourde chute : "je me suis envolée de la moto, je n'allais pas très vite mais suffisamment pour que je tombe sur la tête et que le casque se fissure. Direction les urgences, traumatisme crânien".

Ce choc à la tête l'a "fait réfléchir" et c'est alors qu'elle "décide de faire une pause".

Sa carrière à Hollywood mise entre parenthèses, Sarah Lezito s'adonne désormais pleinement à ses réseaux sociaux, sur lesquels elle poste de nombreuses vidéos et cumule plus de 30 millions d'abonnés - dont 9,5 millions sur Instagram, soit deux millions de plus que la star du MotoGP Marc Marquez.

Dans son garage aux allures de studio de cinéma, où trônent ses trophées YouTube et des cadeaux de fans, la motarde passe également une partie de son temps les mains dans le cambouis pour réparer sa dizaine de motos. Avant de repartir en piste dès qu'elle en a l'occasion. Jusqu'à quand ? "Tant que j'aurai ce plaisir à mettre les fesses sur la moto, je continuerai à faire ça !".

