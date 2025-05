Roland-Garros : les tenants du titre Swiatek et Alcaraz déroulent au 1er tour

La Polonaise, ancienne No1 mondiale, n'a plus remporté un seul tournoi depuis son troisième sacre consécutif sur la terre battue parisienne en juin 2024 et n'aborde pas le tournoi dans les meilleures conditions. Elle est retombée au 5e rang mondial, son plus mauvais classement depuis février 2022.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ce n’était pas un premier tour facile, donc je suis contente d’avoir été prête dès le début à jouer à un haut niveau", s'est réjouie Swiatek en conférence de presse.

Pour son entrée en lice sur le court Philippe-Chatrier, la native de Varsovie s'est néanmoins rassurée en battant sans trembler la Slovaque Rebecca Sramkova (42e) 6-3, 6-3. Swiatek, 23 ans, affrontera au prochain tour la la Britannique Emma Raducanu (41e).

Carlos Alcaraz lui aussi s'est tranquillement qualifié pour le deuxième tour en battant 6-3, 6-4, 6-2 l'Italien Giulio Zeppieri, issu des qualifications.

L'Espagnol de 22 ans était en démonstration sur le court Suzanne-Lenglen, tout en puissance, en un peu moins de deux heures. Il n'a jamais été inquiété par l'Italien de 23 ans (310e), qui n'a converti aucune de ses trois balles de break.

Récent vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome, disputés sur terre battue, le Murcien de 22 ans a débarqué en forme et en confiance porte d'Auteuil, avec l'espoir de conserver son titre, ce qui n'est plus arrivé depuis Rafael Nadal (2019, 2020).

Carlos Alcaraz jouera au prochain tour le Hongrois Fabian Marozsan (56e). Sa route devrait être dégagée au moins jusqu'aux huitièmes de finale, où il pourrait affronter un Stefanos Tsitsipas (20e) à l'aura pâlissante sur la surface ocre.

Vers un Gasquet-Sinner ?

Photo : AFP/VNA/CVN

Son plus sérieux adversaire sera un autre Italien, le No1 mondial Jannik Sinner, qu'il a battu chez lui à Rome mais auteur "d'une semaine incroyable" au Foro Italico aux yeux Alcaraz, pour son retour à la compétition.

Vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, le natif du Haut-Adige, 23 ans, revenait d'une suspension de trois mois en vertu d'un accord conclu avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) après deux contrôles positifs attribués à une contamination accidentelle.

S'il a estimé avoir encore "besoin de temps" pour rejouer à son meilleur niveau, l'Italien espère que sa finale romaine pourra lui donner "un peu de confiance" et devra se défaire en soirée du Français Arthur Rinderknech (75e) pour son entrée en lice.

En cas de succès, il pourrait affronter au prochain tour le Français Richard Gasquet (166e), qui s'offrirait alors un match de gala, lui qui a annoncé prendre sa retraite à l'issue du tournoi, à 38 ans.

Le Biterrois, revenu à "100%" après une blessure au mollet qui l'avait handicapé ces dernières semaines, affrontera lundi 26 mai sur le Central son compatriote Terence Atmane (121e), bénéficiaire comme lui d'une invitation des organisateurs.

Autre gloire du tennis français sur le départ, la Français Caroline Garcia (31 ans) s'apprête elle aussi à débuter lundi 26 mai son dernier Roland-Garros, sur le Lenglen, contre l'Américaine Bernarda Pera (83e)

Parmi les premiers qualifiés de la journée, le Norvégien Casper Ruud (8e), double finaliste à Roland-Garros (2022, 2023) s'est défait sans difficulté du vétéran espagnol Albert Ramos (251e), 37 ans, en trois sets 6-3, 6-4, 6-2.

Chez les dames, l'Américaine Emma Navarro (9e) a été balayée 6-0, 6-1 en 56 minutes par l'Espagnole Jessica Bouzas(68e).

AFP/VNA/CVN