Athlétisme : Femke Bol donne le ton à Rabat, Akani Simbine enchaîne

Plus de huit mois après son dernier 400 m haies, la Néerlandaise Femke Bol s'est facilement imposée dimanche 25 mai à Rabat pour sa rentrée sur la distance, tandis que le sprinteur sud-africain Akani Simbine a poursuivi sa série de victoires sur 100 m.

>> Athlétisme : Cheptegei royal sur 10.000 m, premier sacré au Stade de France

>> Athlétisme : Letsile Tebogo pour l'Afrique, McLaughlin-Levrone reine du 400 m haies

>> Athlétisme : rentrée mitigée pour Fraser-Pryce, Tebogo sans forcer

Photo : AFP/VNA/CVN

Pas vue au départ d'une course individuelle depuis septembre, Femke Bol a réussi la meilleure rentrée de sa carrière dimanche 25 mai en s'imposant en 52 sec 46, synonyme de deuxième meilleure performance mondiale de la saison.

"Je me sentais bien à l'entraînement mais ça fait du bien d'être de retour en compétition après si longtemps", a apprécié la médaillée de bronze des JO de Paris.

Seule la détentrice du record du monde américaine Sydney McLaughlin-Levrone a pour l'instant fait mieux (52.07 début mai à Miami). Les deux rivales, qui sont aussi les deux meilleures athlètes de l'histoire de leur discipline, courent rarement l'une contre l'autre en dehors des grands championnats.

Simbine toujours invaincu

Sur la piste toute neuve du stade de Rabat, le Sud-Africain Akani Simbine a encore montré qu'il était pour l'instant le meilleur de l'été en s'imposant en 9 sec 95 (vent: +0,6 m/s) sur 100 m. "Ça fait un +sub-10+ de plus dans la poche", a souri le sprinteur de 31 ans, qui a devancé le Kényan Ferdinand Omanyala (10.05) et l'Américain Fred Kerley (10.07).

"Je me sens en confiance", a ajouté Simbine qui vise aux Mondiaux de Tokyo (10-21 septembre) une première médaille mondiale sur la course reine.

Plus étonnant, le champion olympique du 200 m Letsile Tebogo a relâché son effort en fin de course pour terminer bon dernier (9e en 10.43), avant de déclarer forfait pour le 200 m une heure plus tard.

Chez les femmes, la Jamaïcaine Shericka Jackson, double championne du monde du 200 m, a décroché sa première victoire de la saison pour sa rentrée sur 100 m (+0,2 m/s) en coupant la ligne en 11 sec 04 malgré un mauvais départ.

La soirée s'est petit à petit enflammée grâce à de belles performances en demi-fond. Sur 800 m, le Botswanais Tshepiso Masalela s'est imposé en 1 min 42 sec 69, meilleure performance mondiale de la saison.

Une demi-heure plus tard, c'est la double championne olympique (5.000 m, 10.000 m) kényane Beatrice Chebet, qui a impressionné sur 3.000 m (8:11.56).

Photo : AFP/VNA/CVN

Seule en tête du début à la fin, Chebet a signé la deuxième meilleure performance de l'histoire de cette discipline non olympique et s'est même approchée à quelques secondes seulement du vieux record du monde (8:06.11 en 1993 par la Chinoise Junxia Wang).

La soirée s'est terminée dans un stade survolté avec la victoire de la star locale Soufiane El-Bakkali, double champion olympique du 3.000 m steeple qui a bouclé la course du soir en 8 min 00 sec 70, meilleure performance mondiale de l'année.

Minima mondiaux pour Bourgoin, Bedrani et Miellet

Côté Français, le champion d'Europe du 3.000 m steeple Alexis Miellet (11e en 8:12.89) et le vice-champion d'Europe Djilali Bedrani (9e en 8:11.52) ont profité de l'euphorie de la course pour aller chercher les minima pour les Mondiaux de Tokyo.

La médaillée de bronze des championnats d'Europe sur 800 m Anaïs Bourgoin a battu son record personnel en coupant la ligne en 1 min 57 sec 81, signant elle aussi les minimas mondiaux.

La soirée marocaine a moins souri à Marie-Julie Bonnin. La récente championne du monde en salle du saut à la perche (4,75 m) a échoué à trois reprises à 4,50 m et a dû se contenter d'un saut à 4,35 m pour sa rentrée estivale. Le concours a été remporté par l'Américaine Katie Moon avec 4,73 m.

AFP/VNA/CVN