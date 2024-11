Samsung remanie sa direction pour donner la priorité aux semiconducteurs

Photo : AFP/VNA/CVN

Son vice-président Jun Young-hyun sera désormais à la tête des activités liées aux mémoires et Han Jin-man, qui dirigeait les activités de l'entreprise dans le domaine des puces aux États-Unis, est nommé à la tête des fonderies.

Le remaniement vise à "renforcer la croissance et la compétitivité future de l'entreprise, en se concentrant sur le secteur des semiconducteurs", a expliqué Samsung dans un communiqué.

Le plus grand producteur mondial de puces mémoire a présenté des excuses début octobre, reconnaissant qu'il était confronté à une "crise" et que des questions se posaient quant à sa "compétitivité technologique fondamentale et à l'avenir de l'entreprise".

Son bénéfice d'exploitation a été presque quadruplé à 9.180 milliards de wons (6,1 milliards d'euros) au troisième trimestre, mais c'était moins qu'espéré par le marché. Et ses actions ont chuté de plus de 27% cette année.

La direction de Samsung avait accompagné ses prévisions de résultat d'un communiqué adressé à ses clients, investisseurs et employés.

"En raison de résultats inférieurs aux attentes du marché, des inquiétudes sont apparues quant à notre compétitivité technologique fondamentale et à l'avenir de l'entreprise", y constatait Jun Young-hyun.

Samsung a pris du retard sur son rival sud-coréen SK Hynix dans la production de puces de mémoire à large bande passante (HBM), utilisées notamment dans les systèmes d'intelligence artificielle, et connaît des difficultés pour obtenir la certification de l'américain Nvidia pour ses derniers produits.

Ce délai dans l'obtention de la certification, que Samsung n'a pas encore décrochée, a conduit à des concurrents de l'entreprise à remettre en question sa place au sein de ce marché, théâtre de rapides évolutions.

Ce changement de direction intervient alors que le président du groupe Lee Jae-yong fait face à des problèmes juridiques.

Cette semaine, les procureurs ont demandé à un tribunal de le condamner à cinq ans de prison pour une fusion controversée de deux filiales en 2015 qui a consolidé son contrôle sur le groupe Samsung, dans un procès en appel.

M. Lee a, selon eux, commis de multiples infractions, notamment une manipulation du cours des actions et de la fraude comptable lors de la fusion des entreprises de construction et d'ingénierie Samsung C&T et Cheil Industries.

AFP/VNA/CVN