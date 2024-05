Royaume-Uni : La Banque centrale maintient son taux directeur à 5,25%

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons eu des nouvelles encourageantes sur le front de l'inflation et pensons qu'elle tombera proche de notre cible de 2% dans les prochains mois", a commenté le gouverneur de l'institution, Andrew Bailey, ajoutant cependant vouloir voir "davantage de preuves" en ce sens.

La BoE estime que "la croissance du produit intérieur brut britannique (PIB) s'est renforcée depuis le début de l'année", renversant la tendance de la seconde moitié de 2023, au cours de laquelle le Royaume-Uni est tombé dans une récession technique.

L'institution monétaire britannique estime que le PIB a grimpé de 0,4% au premier trimestre, et a relevé ses prévisions de croissance à 0,5% pour l'ensemble de l'année 2024 et 1% en 2025 au Royaume-Uni. En février, elle misait sur 0,25% pour 2024 et 0,75% en 2025.

Les chiffres officiels du PIB britannique pour le premier trimestre 2024 seront publiés vendredi 10 mai.

La livre britannique accentuait son recul face au dollar peu après la décision, cédant 0,35% à 1,2454 USD ce mercredi 8 mai dans la matinée.

APS/VNA/CVN