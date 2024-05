L'ASEAN et l'Inde deviennent une priorité en matière de chaîne d'approvisionnement

Les chefs d'entreprise mondiaux se tournent de plus en plus vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est comme destinations alternatives pour la chaîne d'approvisionnement alors que les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis se détériorent, selon un sondage de PwC publié le 9 mai.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'enquête, ciblant 150 cadres supérieurs en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, a montré que ces dirigeants ne se désengageront pas des deux grandes puissances dans les années à venir, a rapporté Nikkei Asia.

Le sondage, commandé par le gestionnaire d'actifs Eastspring Investments et réalisé en décembre et janvier, révèle qu'au cours de la prochaine décennie, l'Inde deviendra le troisième maillon le plus important des chaînes d'approvisionnement des entreprises, contre le quatrième.

L’Asie du Sud-Est gagnera également une place dans l’ordre hiérarchique de la chaîne d’approvisionnement pour atteindre la cinquième place.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

À l’inverse, l’Allemagne recule d’une place, à la quatrième place, tout comme le Japon, à la sixième place.

L'Asie du Sud-Est bénéficiera le plus du rééquilibrage du secteur de la fabrication électronique, tandis que l'Inde devrait gagner dans les secteurs de la fabrication électronique et des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux, selon l'enquête.

Le sondage a également montré que même si les entreprises "rééquilibrent" leurs opérations pour améliorer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement et éviter de devenir trop dépendantes d'un marché unique, les dirigeants s'attendent à ce que les États-Unis et la Chine restent les deux principaux hôtes de la chaîne d'approvisionnement dans "un avenir prévisible".

Alors que les entreprises recherchent des hôtes alternatifs, les sites de la région ASEAN, composée de 10 membres, et de l’Inde devraient en bénéficier.

Selon l'étude, 47% des chefs d'entreprise qui ont répondu ont déclaré que renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement est une priorité commerciale clé, 75% d'entre eux estimant qu'un rééquilibrage coûterait moins cher que les bénéfices potentiels qui seraient mis en péril en l'absence de rééquilibrage.

Les personnes interrogées estiment que ne pas rééquilibrer leurs chaînes d'approvisionnement mettrait en péril 19 à 24% de leurs bénéfices au cours des 10 prochaines années, selon le secteur. En outre, 29% des personnes interrogées estiment que le rééquilibrage offrira la possibilité de bénéficier d'un accès à des coûts inférieurs.

VNA/CVN