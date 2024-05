L'Indonésie va prolonger son permis d'exportation de cuivre

Le président indonésien Joko Widodo a déclaré mercredi 8 mai que son pays prolongerait le permis d'exportation de concentré de cuivre pour Freeport Indonesia et Amman Mineral Nusa Tenggara, qui expirera le 31 mai 2024.

>> Le cuivre dépasse 10.000 dollars la tonne, une première en dix ans

>> L'Indonésie cessera d'exporter des concentrés de cuivre en 2024

Photo : VNA/CVN

Le président a salué la construction d'une fonderie Freeport à Gresik, dans l'Est de Java, qui raffinera 1,7 million de tonnes de concentré de cuivre et produira jusqu'à 600.000 tonnes de cathodes de cuivre par an.

Il a également assuré que le gouvernement continue de surveiller le processus de construction de la fonderie, qui est presque terminé.

Jokowi Widodo a souligné que le gouvernement apprécie que Freeport et (PT) Amman (Mineral) aient construit la fonderie. Il est presque terminé et le gouvernement surveille toujours les progrès chaque semaine.

Il a ajouté que la construction de la fonderie démontre la forte volonté de Freeport et de PT Amman de soutenir l'industrie en aval en Indonésie.

Auparavant, PTFI avait proposé une autre prolongation (assouplissement) des exportations de concentré de cuivre et de boue anodique jusqu'à ce que la fonderie Manyar à Gresik, dans l'Est de Java, devienne pleinement opérationnelle d'ici la fin de 2024.

Les principaux produits fabriqués par la fonderie sont des cathodes de cuivre, de l'or pur et des lingots d'argent et des métaux du groupe du platine (PGM). Ses produits supplémentaires comprennent l'acide sulfurique, le gypse et le plomb.

VNA/CVN