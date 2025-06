Roland-Garros : Sabalenka première qualifiée en demi-finale

Photo : AFP/VNA/CVN

Triple gagnante en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) et à la poursuite d'un premier titre à Paris, la Bélarusse de 27 ans a gagné 7-6 (7/4), 6-3 contre Zheng, qui l'avait battue à Rome (WTA 1000, terre battue) en deux sets.

"Lors du dernier tournoi, j'étais assez épuisée. J'étais en réalité contente d'avoir perdu mon match parce que j'avais besoin d'une petite pause avant Roland-Garros. Aujourd'hui, j'étais plus fraîche", a résumé Sabalenka.

En demi-finale, sa meilleure performance jusqu'à présent, la native de Minsk pourrait rencontrer la triple tenante du titre Iga Swiatek (5e), qui joue mardi 3 juin contre Elina Svitolina (14e) sur le Central.

La Chinoise a très bien commencé la rencontre en gênant Sabalenka au service. Elle l'a breakée et a longtemps mené la danse dans le premier set.

Mais les nombreuses fautes directes (31) ont permis à la Bélarusse de revenir et prendre la première manche avec autorité dans le tie-break.

La seconde manche a aussi été très disputée avant un break de Sabalenka pour mener 4 jeux à 3, profitant des erreurs techniques de son adversaire.

À l'image de la rencontre, la Bélarusse a converti sa première balle de match sur une amortie mal maîtrisée de Zheng qui a terminé dans le couloir.

AFP/VNA/CVN