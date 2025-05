Tennis : Djokovic passe à 100 à Genève

Novak Djokovic a gagné le centième titre de sa carrière samedi 24 mai sur la terre battue de Genève, à la veille de l'ouverture de Roland-Garros, en battant dans une finale de plus de trois heures le Polonais Hubert Hurkacz 5-7, 7-6 (7/2), 7-6 (7/2).

Le Serbe est le troisième champion à atteindre cent titres après Jimmy Connors (109) et Roger Federer (103). À 38 ans (depuis jeudi), il aura sans doute du mal à battre ce record, qui ne figure certainement pas parmi ses principaux objectifs, mais l'essentiel est ailleurs.

Après le faux départ de sa saison sur terre battue - deux défaites au premier tour à Monte Carlo puis à Madrid -, l'homme aux 24 Grands Chelems a retrouvé un peu de confiance et de rythme, ce qu'il était venu chercher à Genève alors que le plus souvent il ne joue pas pendant la semaine qui précède un Majeur.

Un peu seulement car son jeu a encore semblé très loin de son meilleur niveau.

Souvent loin derrière sa ligne de fond de court, il a commis 38 erreurs directes (dont une double faute qui lui a coûté le premier set) et n'a jamais vraiment dominé l'échange contre un grand serveur (1,96 m) qui n'est pourtant pas un spécialiste de la terre battue. En sept duels, il avait d'ailleurs toujours battu le Polonais, qui ne traverse pas non plus la meilleure période de sa carrière (31e mondial alors qu'il était encore dans le top 10 la saison dernière).

Certes Djokovic a su hausser le ton dans les deux tie-break et se tirer d'un mauvais pas dans la dernière après avoir été rapidement breaké (0-2).

"Il a fallu bosser. Il a été longtemps plus près de la victoire que moi. Je me suis accroché et il s'est un peu breaké tout seul", a dit l'ex-No1 mondial, à propos du jeu de service complètement raté par Hurkacz alors qu'il menait 4-3 dans le troisième set.

Pour se replacer parmi les favoris pour un quatrième titre, le Serbe devra jouer un autre tennis à Roland-Garros, où son premier adversaire sera l'Américain Mackenzie McDonald.

En attendant, il a eu le bonheur de soulever son premier trophée depuis sa médaille d'or olympique à Paris l'été dernier et le premier sur le circuit ATP proprement dit depuis le Masters fin 2023. Il ajoute un nouveau record à son incroyable collection : il est le premier à gagner au moins un titre chaque saison pendant vingt ans depuis 2006, année de son premier titre.

