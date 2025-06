Roland-Garros : inarrêtable, Boisson rejoint Gauff avant le choc Djokovic-Zverev

Sensation de ce Roland-Garros, la Française Loïs Boisson (361 e ) a écarté la N°6 mondiale Mirra Andreeva pour rejoindre l'Américaine Coco Gauff (2 e ) en demies, avant le choc de la soirée qui opposera Novak Djokovic et Alexander Zverev en quarts de finale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Tombeuse de Jessica Pegula (3e) en huitièmes de finale, Loïs Boisson a accroché une nouvelle joueuse du Top 10 à son tableau de chasse en éliminant en quart de finale la Russe Mirra Andreeva, No6 mondiale .

Sur un court Philippe-Chatrier acquis à sa cause, la Française de 22 ans l'a emporté 7-6 (8/6), 6-3 en un peu plus de deux heures contre sa cadette de 18 ans pour devenir la première Française depuis Marion Bartoli en 2011 à se hisser en demi-finales sur la terre battue parisienne.

"Jouer devant tout ce monde aujourd'hui, se sentir soutenue, c'était incroyable", s'est régalée Loïs Boisson dès l'interview d'après-match.

Après une première manche arrachée au tie-break au terme de 1h21 de combat intense, Boisson a connu une baisse de régime. Menée 3 à 0, elle a ensuite infligé un 6-0 à Andreeva, coupable de trop nombreuses fautes directes dans le deuxième set (21 contre 9).

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le premier set était hyper intense et du coup le début du deuxième a été plus compliqué. Mais j'ai su me reprendre", s'est satisfaite Loïs Boisson.

Assurée de devenir lundi 2 juin la première Française au classement WTA, elle affrontera dès demain la No2 mondiale Coco Gauff pour une place en finale.

"Elle fait un excellent tournoi. J'espère que tout le monde sera respectueux. Et si ce n'est pas le cas, c'est cool. Je pense que cela rend le sport enthousiasmant, et je ne peux pas m'agacer du fait que quelqu'un soutienne son héroïne, parce que je ferais la même chose", a déclaré l'Américaine en conférence de presse.

Plus tôt dans la journée, la lauréate de l'US Open 2023 est parvenue à renverser sa compatriote Madison Keys pour s'imposer 6-7 (6/8), 6-4, 6-1 et rallier le dernier carré de Roland-Garros pour la troisième fois à 21 ans.

La partie avait pourtant mal débuté pour Gauff. Menée 4-1, elle est parvenue à revenir à hauteur avant de concéder le tie-break de la première manche.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais la cadette des deux Américaines, finaliste aux WTA 1000 de Madrid et Rome (terre battue) juste avant Roland-Garros, s'est ressaisie pour remporter les deux manches suivantes, malgré quelques trous d'air et de nombreuses fautes directes.

Djokovic - Zverev, un air de déjà vu

Déjà opposés en demi-finale de l'Open d'Australie il y a quatre mois, Novak Djokovic et Alexander Zverev se retrouvent en quart de finale à Roland-Garros, pour un quatorzième duel entre les deux hommes (8-5 pour Djokovic).

À Melbourne, l'affiche avait tourné court pour le Serbe de 38 ans. Après un premier set perdu au bout d'un long combat de 1h20, il était venu serrer la main de l'Allemand pour lui signifier qu'il abandonnait, en raison d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche.

Mais à Paris, seules des ampoules persistantes aux pieds, soignées lors de ses victoires contre le Français Corentin Moutet au 2e tour et le Britannique Cameron Norrie en huitièmes de finale, sont venues jusqu'à présent le contrarier.

L'ex-No1 mondial n'a pas perdu un set en quatre rencontres, Zverev n'en lâchant pour sa part qu'un seul, au deuxième tour contre le Néerlandais Jesper de Jong (88e).

Le dernier match de l'Allemand, en huitièmes de finale, a tourné court après l'abandon du Néerlandais Tallon Griekspoor (35e) au milieu du deuxième set.

Le vainqueur du choc Zverev - Djokovic croisera le fer pour une place en finale avec le No1 mondial Jannik Sinner ou l'imprévisible Kazakh Alexander Bublik (62e).

AFP/VNA/CVN