Roland-Garros : Iga Swiatek rejoint Coco Gauff en demi-finales

La vague Iga Swiatek a de nouveau déferlé sur le court Philippe-Chatrier mardi 4 juin pour engloutir la Tchèque Marketa Vondrousova (6 e mondiale) 6-0, 6-2 en quarts de finale de Roland-Garros et rejoindre Coco Gauff (3 e ) en demies pour une revanche de la finale 2022 remportée par la Polonaise.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Tout a bien fonctionné. j'ai mieux servi que lors des tours précédents et ça m'a donné beaucoup de confiance. J'ai pu jouer sans me poser de questions", a savouré la No1 mondiale.

Elle est plus que jamais favorite pour un quatrième titre sur la terre parisienne, le troisième d'affilée (après 2020, 2022, 2023), et une cinquième levée en Grand Chelem avec l'US Open 2022.

Seule l'ex-No1 mondiale Naomi Osaka a réussi à menacer la Polonaise en cinq matches jusque-là cette année à Roland-Garros, au deuxième tour (victoire de Swiatek 7-6, 1-6, 7-5). Swiatek a avalé ses quatre autres adversaires en ne leur laissant que 11 jeux au total.

En huitièmes de finale, elle n'avait pas abandonné le moindre jeu à la Russe Anastasia Potapova, submergée en 40 minutes.

Mardi, elle affrontait la gagnante du dernier Wimbledon et la finaliste de Roland-Garros 2019. Elle lui a infligé quasiment la même punition.

Il lui a fallu 30 minutes pour remporter le premier set blanc, dont 11 minutes pour le seul quatrième jeu, empoché à sa cinquième balle de break.

Dans le deuxième set, Vondrousova a remporté son premier jeu de service et s'est offert dans la foulée sa première balle de break. Mais Swiatek l'a effacée et a repris sa marche en avant pour terminer sur un cinquième et dernier break.

"Dans les matches précédents, j'ai parfois perdu un peu de concentartion. Mais aujourd'hui j'étais complètement dans mon match", a souligné avec satisfaction la Polonaise.

Quant à son prochain match, elle assure qu'elle ne va "rien changer à (ses) routines", car elle considère cette demie comme un match "comme les autres".

"Je vais me concentrer sur moi et me préparer tactiquement", a-t-elle tout juste développé.

Gauff, 20 ans et lauréate du dernier US Open, avait écarté auparavant la Tunisienne Ons Jabeur (9e) 4-6, 6-2, 6-3.

AFP/VNA/CVN