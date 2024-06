Espagne : Madrid fête ses héros, le Real a "encore faim"

"Il y a trois semaines je vous avais promis une chose : que l'on reviendrait ici pour célébrer. Et nous voici avec la quinzième !", a lancé à la foule l'emblématique milieu allemand Toni Kroos, pour qui la finale de Wembley était le dernier match en club.

"Comment faire pour ne pas t'aimer, comment faire pour ne pas t'aimer si tu continues d'être champion d'Europe à chaque fois", ont répondu en cœur les milliers de personnes rassemblées sur la Puerta del Sol, célèbre place du centre-ville engloutie par une marée de maillots blancs.

Dès le milieu de l’après-midi, le concert de klaxons qui avait enflammé la nuit a progressivement repris, et les zones de célébrations désignées dans la capitale espagnole ont été prises d’assaut : la cathédrale de la Almudena, le siège de la Communauté de Madrid, la mairie et la place de Cybèle, et enfin le stade Santiago-Bernabéu, que les joueurs rejoindront en fin de soirée.

"Cela semble facile à dire, mais... 15 fois, 15 fois champions d'Europe. Ce club ne se lasse pas de gagner des titres !", a résumé le capitaine Nacho lors de la première réception au siège de la communauté de Madrid, avant de présenter le trophée au balcon à ses fans.

Le président merengue Florentino Pérez avait pris la parole un peu plus tôt pour saluer "une saison impressionnante", au cours de laquelle son équipe "a tout donné" et montré qu'elle avait "encore faim de trophées".

"C'est pourquoi je vous ai déjà dit que ce club travaille actuellement à la réalisation d'un nouveau rêve : à savoir la seizième Coupe d'Europe", a-t-il ajouté. Un souhait partagé par le Brésilien Vinicius Junior, qui a assuré "vouloir gagner encore plus".

"Hier a été une journée fantastique" déclare Martiza Bonnet, supportrice chilienne de 42 ans. "Le but de Carvajal a été la chose la plus incroyable que nous ayons vécue au Santiago-Bernabéu", où près de 70.000 personnes ont suivi la rencontre sur écran géant.

Les supporters merengues, même habitués à gagner, sont "euphoriques" après ce quinzième sacre venu ponctuer une saison historique, confie Claudia, autre supportrice de 23 ans.

"C'est vrai que nous avons dû faire face à beaucoup de blessures, donc cette victoire est vraiment très spéciale, car l'équipe a surmonté toutes les difficultés en cours de route en démontrant sa supériorité", estime l'étudiante.

Déjà tournée vers l'avenir, comme la plupart des socios de la "Maison Blanche", elle attend désormais l'arrivée annoncée de la star du football français Kylian Mbappé, "un joueur différent, né pour jouer à Madrid" et qui pourrait mener le Real vers une nouvelle ère de domination européenne.

